「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１２日、みどりスポーツパーク）

女子は１次リーグを終えて３チームが２勝２敗で並び、ＳＣ軽井沢クが各試合前に先攻後攻を決めるショットから算出するドローショットチャレンジ（ＤＳＣ）で１位になり決勝に進んだ。ロコ・ソラーレはＳＣ軽井沢クに４−５、フォルティウスに６−７と２連敗。フォルティウスと１３日に決勝進出を懸けて、８エンド制のタイブレークを戦う。男子はＳＣ軽井沢クがコンサドーレ相手に３勝１敗とし、代表に決まった。第３戦では６−７で敗れたが、第４戦を５−４で制した。

２連勝翌日の痛恨２連敗でも、スキップ藤沢五月の言葉に悲愴（ひそう）感は一切なかった。「シンプルに悔しい」と率直な気持ちは明かしつつも「こんなもんですよね！」と日本代表決定戦の難しさを受け止め、報道陣の前で笑い飛ばした。

４年前の北京五輪代表決定戦は２連敗から３連勝で大逆転、五輪は１次リーグ敗退危機から勝ち上がって銀メダルを獲得、そして今回の代表決定戦は４位以下なら五輪消滅だった２０２５年日本選手権で３位に滑り込んで出場と、これまで数々の困難をくぐり抜けてきた。

追い込まれた時の並外れた勝負強さは、自分たちが一番知っている。また訪れた修羅場に、藤沢は「試されていますね」とにやり。「これまで無駄に崖っぷちに追い込まれてきたわけではない。経験を生かして練習してきたことを信じて、全員で一つのショットを決めきりたい」と、どんと待ち構えた。

わずかな氷の感覚のズレが勝敗を分けた。初日に１３−４と大勝したＳＣ軽井沢ク戦。第９エンドで４−４の同点だったが、藤沢の最終投で「想像以上にアイスが滑った」とショットが乱れた。１点スチール（先攻で得点すること）を許し、初黒星を喫した。

続くフォルティウス戦。同じく最終盤まで大接戦。第６エンドに３点を取られても、第９エンドに３点を取り返す一進一退の攻防が続いた。しかし、最後は後攻の相手にドローショットを決められ、６−７で惜敗。藤沢は「もったいないミスがたくさんあった。改善していきたい」と反省した。

２勝を挙げて無傷４連勝なら日本代表に王手をかけていたが、一転。１３日は負ければ五輪消滅のタイブレークで、フォルティウスと対戦することになった。危機的状況だが、チームは大会前の合宿からタイブレークに突入した最大８試合を戦うタフな練習を積んできただけに焦りはない。２連敗直後から「これは想定通りだ！」と明るく話し合い、すぐに切り替えたという。

２月の日本選手権。どん底からはい上がる強さを自分たちで「ゾンビゲーム」と表現した。「ここからロコ・ソラーレらしさを見せたい」と藤沢。ピンチこそが真骨頂。本領を発揮し、五輪までつないでみせる。

◆ドローショットチャレンジ（ＤＳＣ） 各試合前に１チーム２人ずつストーンを投じ、ハウス（円）中心への合計距離で先攻、後攻を決める「ラストストーンドロー」（ＬＳＤ）から算出される。ＬＳＤの悪い数値を２つ除いた平均値。五輪などの国際大会を含め、総当たりの１次リーグで勝敗数が同じ場合、ＤＳＣで最終順位を決める。

◆カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選をかけた代表決定戦の大会方式 女子は３チーム（ロコ・ソラーレ、フォルティウス、ＳＣ軽井沢ク）で１次リーグを行い、総当たりで２度ずつ対戦。上位２チームが当該対戦成績を持ち越し、３戦先勝方式の決勝を行う。男子は２チーム（コンサドーレ、ＳＣ軽井沢ク）の一騎打ちで３戦先勝方式。優勝チームはミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１２月、カナダ・ケロウナ）に進み、上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。