重慶飯店とのコラボ雑貨を手にする早園さん＝横浜市中区

重慶飯店（横浜市中区）とアパレルブランド「ＲＯＵＲＯＵ」のコラボレーション雑貨が発売された。横浜中華街に拠点を置く異業種の２社がタッグを組み、新規顧客の開拓を図る。

商品は「重慶坊や」をモチーフにしたミニキャンバストートバッグ（中華菓子入り３５００円、単品１３２０円）やショッピングバッグ（１９００円）、ミニ巾着袋（中華菓子入り千円、単品５００円）など。重慶飯店第一売店の一角に専用コーナーを設けている。

ＲＯＵＲＯＵを展開するロウロウジャパン（同）の早園マキさんは元・パリコレモデルのデザイナー。これまでも重慶飯店グループの制服のデザインを手がけるなどしてきた。今回も重慶飯店側からのアイデアを取り入れつつ制作したといい、「ワクワクが詰まった商品。幅広い世代に手に取ってほしい」と話す。

コロナ禍を経てにぎわいが戻った中華街だが、食べ歩きを楽しむだけで帰ってしまう来街者も少なくない。滞在時間の延長や消費額の拡大が課題となっている。重慶飯店の担当者は「（コラボ雑貨が）来店の動機となり、中華街を盛り上げる一助になれば」と話している。