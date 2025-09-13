※経済指標

【米国】

＊ミシガン大消費者信頼感指数（9月速報値）23:00

結果 55.4

予想 58.0 前回 58.2



【カナダ】

住宅建設許可（7月）21:30

結果 -0.1%

予想 3.5% 前回 -9.5%（-9.0%から修正）（前月比)



設備稼働率（第2四半期）21:30

結果 79.3%

予想 78.9% 前回 79.9%（80.1%から修正）



※発言・ニュース

＊ベッセント財務長官と中国の何副首相、来週マドリードで会談

ベッセント財務長官は来週、スペインのマドリードで中国の何立峰副首相と会談し、貿易や経済、安全保障問題を巡り意見を交わす予定。米財務省が前日公表した日程で明らかとなった。「ＴｉｋＴｏｋ」の扱いやマネーロンダリング対策も議題となるという。



＊カーク氏銃撃事件、２２歳男性の容疑者を特定

米保守系活動家チャーリー・カーク氏銃撃事件で、ユタ州出身の男性、ロビンソン容疑者（２２）と特定された。家族からの情報提供をきっかけに当局が身柄を拘束した。



＊中国、米英軍艦の台湾海峡通過を「挑発的」と非難

中国は、９月１２日に米国の駆逐艦と英国のフリゲート艦が台湾海峡を通過したと発表し、挑発的だと非難した。中国ＣＣＴＶが伝えた。



＊ナーゲル独連銀総裁

ＥＣＢ理事のナーゲル独連銀総裁は、追加利下げを実施した場合、中期的にインフレを２％に安定させるというＥＣＢの目標を危うくする恐れがあると述べた。

