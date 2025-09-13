１３日の巨人戦（東京ド）に先発する阪神の高橋遥人投手（２９）が１２日、甲子園球場で行われた投手指名練習に参加し、今季レギュラーシーズンでは最後となる伝統の一戦へ最終調整した。チームは勝てば球団史上最多タイのシーズン巨人戦１８勝目となる。歴史を刻む重要なマウンドは左腕に託された。

強い日差しの下、充実の汗を流した高橋は「（これまでと）変わらず、しっかりと試合をつくれるように頑張ります」と意気込んだ。チームが勝てば、球団史上最多を記録した２３年のシーズン巨人戦１８勝に並ぶ。歴史的な今季最後のＧ倒へ、静かに闘志を燃やした。

左腕は前回登板、先月３０日の巨人戦（甲子園）以来の先発。チームが７日に優勝を決めてからは、初めての登板となるが「投球の質とかを前回の自分よりも良くしていけるように。結果にこだわっていけたら」と力を込めた。

現在、チーム内競争も激しい。才木、村上の２桁勝利コンビを筆頭に、先発陣は層が厚い。１１日には大竹が完封勝利と存在感を放った。この先のポストシーズンで、先発マウンドを任されるためにも、結果を残したいところだ。

ただ、そこで控えめなのが高橋。「いや、そんなに（意識はない）。（シーズン）ずっと投げてるわけじゃないので」とポツリ。「目の前の１試合１試合という感じ。そこ（クライマックスシリーズ）があるからどうしようというのはないですね」と、自らのベストパフォーマンスを発揮することに集中している。

一方で、充実感があるのも事実だ。前回優勝の２３年はケガの影響で１軍登板はなく、チームメートが「別世界の人たちだった」と振り返る。今回は「貢献できているか分からないけど（優勝に）関与できたっていうのは２年前と全然違う。その分うれしい」と正直な思いを語った。

久々の球場でもある。東京ドームで投げるのは４年ぶり。２１年は２度登板し、完封勝利を挙げるなど計１６イニング無失点と、宿敵を完璧に封じ込めた。メンバーは変わっているが、マウンドに悪いイメージはない。

１３日が優勝決定後、初のビジターゲームとなる。藤川監督は「東京ドームのファンの方に会えるのが非常に楽しみ。いい報告ができる」と心待ちにしていた。

この日は、キャッチボールやダッシュで最終調整を行った。リーグ優勝の栄冠をつかんだ２５年、最後の伝統の一戦。高橋の快投で締めくくる。