阪神・藤川球児監督（４５）が１２日、クライマックスシリーズ（ＣＳ）賛成の立場を明らかにした。７日にＮＰＢ史上最速のリーグ優勝を決め、２位・巨人と１６ゲーム差。２位以下のチームが勝率５割以下のため、ＣＳ不要論やアドバンテージ改革案が飛び交う中、指揮官は「ファンの方が一番喜べる機会をつくるのは大事」と持論を展開した。ポストシーズンでも虎の強さを見せつけ、２年ぶりの日本一奪還を狙う。

ファンが熱く燃えるポストシーズンにこそ、プロ野球の醍醐味（だいごみ）が詰まっている。現役時代の火の玉ストレートさながら、藤川監督が真っすぐな言葉で、ＣＳ賛成の立場を明らかにした。

「僕は、プレーオフはやるべきだと思っています。面白いじゃないですか。絶対にやった方がいいと思っている。ファンの方が一番喜べる瞬間、機会をつくり出すというのがめちゃくちゃ大事。やらなきゃいけない」

虎の独走ＶでＣＳの意義が問われる中、藤川監督が一石を投じた形だ。就任１年目は新人監督とは思えないマネジメント能力を発揮して、７日にＮＰＢ史上最速リーグＶを決めた。現在２位・巨人と１６ゲーム差。現状のルールでは１位チームには１勝が与えられ、３勝すれば日本シリーズに進出できる。ただ、阪神以外の５チームは勝率５割以下に沈んでおり、世間ではＣＳ不要論やアドバンテージ改革案が飛び交う。それでも指揮官は声を大にしてポストシーズンの意義を強調する。

「なくしてしまったら何もなくなってしまう。周りの人を感動させ、気持ちが動くようなゲームができるものを消してどうするんですか」

現役時代はＣＳに５度出場。ファンの心を打ったのは２００８年の中日とのファーストＳ（京セラ）だ。ウッズに決勝弾を浴びて敗退が決まると、同年限りでの退任を発表していた岡田監督から「なあ、球児。おまえで終われて良かったよ」と伝えられた。２人が抱き合い、大粒の涙がほおを伝うシーンは虎党の感動を呼んだ。

胴上げ後の優勝インタビューで藤川監督が「ＣＳは別のステージ」と語ったように、レギュラーシーズンと明確な線引きがある。「ペナントを奪うレースは終わった。それはうちですから」とチャンピオンの立場を強調しつつ、「アドバンテージが付いていることで、結局１、２、３位を付けようとしている。アドバンテージがない方が別の戦いじゃないですか」とまで踏み込んだ。

ポストシーズンへ闘志はたぎっている。阿部監督の「ＣＳでやり返す」というコメントを受け、「さすがだな。メディアを通してスイッチを入れてくれる。だからやっぱり面白い」とニンマリ。２年ぶり日本一へ、ファイナルＳの相手がどこであろうと、王者として堂々と迎え撃つだけだ。