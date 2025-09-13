阪神の石井大智投手（２８）が、ＮＰＢ史上“防御率ナンバーワン”となる可能性が出てきた。１２日現在の防御率は０・１８。今の数字を維持すれば、防御率０・００を除いたプロ野球史上最良となる（１９３６年秋以降）。ＮＰＢ最長の連続無失点記録は、４８試合にまで伸びて継続中。強力ブルペンの頼もしい支柱が、新たな勲章を手に入れようとしている。

石井は今季５１イニングを投げ、失点＆自責点とも１しかない。自身３試合目の登板となった４月４日の巨人戦（東京ド）で九回２死二塁から甲斐に中前適時打を喫した。現状これが、相手に許した最初で最後のホームインだ。

今季通算５１試合で、防御率０・１８。これは、防御率「０・００」つまり自責点０のままシーズンを終えた投手を除くと、プロ野球９０年の歴史で最良となる。

昨季までの１位は、１９５７年に中日の田原藤太郎が記録した０・２９だ。とはいえ登板はわずか１１試合で、投球イニングは３０回１／３に過ぎず、失点も４あった。２０１２年ロッテの南昌輝による０・３６がこれに続く。

近年で出色だったのが、２０２３年の中日マルティネス（現巨人）だ。４８試合に投げ防御率０・３９。投球回は４６回２／３で自責点２と抑え込んだ。今季の石井は、これも上回る勢いだ。

過去の名リリーバーと比べると、石井の活躍はさらに輝きを増す。年間５０試合以上に救援登板した投手のうち、最良の防御率は２０１１年浅尾拓也（中日）の０・４１。「大魔神」の異名を取り、１９９８年に横浜（現ＤｅＮＡ）を日本一に導いた佐々木主浩は、今季の石井と同じ５１試合に登板し０・６４だ。現阪神監督の藤川球児の自己最高は２００８年の０・６７。そうそうたる名投手たちも、今季の石井には遠く及ばない。

試合ごとの登板イニングが少ない救援投手にとって、防御率を安定させることは極めて難しい。現在は登録抹消中の石井が１軍に戻り、仮に１イニングで自責点１だとすると、防御率は一気に０・３５にまではね上がってしまう。緊張の場面で顔色一つ変えずマウンドへ向かい、スコアボードにゼロを刻み続けた。地道に歩みを進めてきた頼れる２８歳は、気がつけば途方もなく遠い場所までたどり着いていた。

◆防御率０・００ １軍公式戦に登板し、自責点０でシーズンを終えた投手は昨年まで延べ６３８人いる。最長イニングは２０２３年福田俊（日本ハム）の２６回１／３で、今季の石井のおよそ半分に過ぎない。次いで岩本輝（阪神）が１２年に記録した、１８回２／３。全６３８人のうち、１０イニング以上の投手は１０人しかいない。５１イニングで自責点１という今季の石井は、事実上の「ＮＰＢ史上防御率ナンバーワン」といえる。