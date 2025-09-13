

テーブルなども放置されたままになっていた改装前の休憩所（写真：ナイン提供）

【写真】改装後のサウナ。薪ストーブサウナのパチパチと燃える音、ゆらぐ炎が五感を刺激する。

戦後すぐに開設された管理釣り場の近くで、渓流釣りを楽しむ人のために作られ、10年ほど空き家になっていた休憩所が宿泊施設として再生された。

川沿いの竹林の中にある急な階段を降りた先、というわかりにくい場所にありながら、8月、9月は予約でいっぱいという人気ぶり。観光地でもなんでもない土地の廃居に、人を引き寄せる場を作る。その戦略を聞いてきた。

“禅”モチーフのサウナリゾートに

東京都奥多摩町にある多摩川支流のひとつ、大丹波川には戦後すぐの昭和30年代から「管理釣り場」が開設され、初期には当時近くにあった米軍基地から多くの客が集まったという。

その管理釣り場上流に、釣り客を目当てにした休憩所「柏屋」があった。今風に言えばテラス席が川沿いにあり、蕎麦など軽食を出す店だったが、10年ほど前に閉店。店舗と隣接する2階建ての住居は設備、食器などもそのままに放置されてきた。

対岸から見たかつての休憩所。本当に川のすぐ近くに建てられていることが分かる（写真：ナイン提供）



厨房内。いかにも昔の食堂といった品が残されていた（写真：ナイン提供）



かつての2階。模様の入ったガラスが入っており、外の景色は見えなかった（写真：ナイン提供）

そこに目を付けたのは地元で飲食店を営む女性。日本の他のエリア同様、奥多摩エリアにもインバウンドを中心にさまざまな人が来るようになりつつあるが、地域にある宿泊施設は簡易なものが中心。これまで奥多摩を訪れる人の多くはツーリング、キャンプなどが目当てで、宿にはあまり多くを求めていなかったからだろう。

そもそも、奥多摩エリアは日原鍾乳洞や御岳山、奥多摩湖、前述の大丹波川などの清流といった自然には恵まれているものの、それ以外に大きな観光名所があるわけではない。

日本の多くの地域同様、風光明媚ではあるものの、決め手に欠けるとでもいえば良いだろうか、多くの人に観光地として認識されるには微妙な地域である。

そこに多くの人を惹きつける強いコンテンツが欲しいと考えた女性は複数の空き家をリストアップ。それらのうちのどれかを使って宿を作って欲しいと9（ナイン）株式会社の久田一男さんに相談した。

久田さんはもともと大阪に本拠を構え、住宅などのリノベーションを手がけてきた。だが、十数年前からクライアントワークでは古民家再生は難しいと考え、自社事業として宿泊に進出。自身の実家である築100年超の古民家の再生を経て大阪市中心部でいくつもの再生を行ってきた。

「移築されてから100年は経っているという滋賀県東近江市の民家で、趣味人だった祖父に育てられました。その経験から日本の古い建物を愛し、そこに現代的な感覚を盛り込めば、世界に通じる空間が作られるはずと思ってきました。

でも10年、20年前には古い日本家屋の、陰影に満ちた空間を美しいという感覚が日本のクライアントには理解してもらえなかった。それなら、自分でやろうと宿泊業を始めました」（久田さん）



久田さん（写真：筆者撮影）

その積み重ねの中で出会ったのがサウナだ。久田さんはサウナは地方に展開、海外からも人を呼ぶ強いコンテンツになり得ると考えている。世の中には一時のサウナ熱はすでに下火という見方もあるが、それは違うとも。

「美味の追求と同じで、ある程度で良しという人ともっと良いものをという人に大別されつつある状況と考えています。実際の施設でも都心の個室サウナは選ばれにくくなっている一方、地方を中心に開放感が味わえる、天然水を使ったサウナには人が集まるようになっており、これからは都心でできないことができる地方のサウナのほうが有利です」（久田さん）



改装を進めていた当時の宿泊棟2階。外が見えるようにして、景色が見渡せるようにした（写真：ナイン提供）

都心でできない「地方のサウナ」の強み

サウナには、都心ではできない・しにくいことが3つある。1つ目は薪火を使うこと。消防法上の問題から難しいからだ。2つ目は天然水を使うこと。水道を利用している地域で井戸水、湧水、地下水を使うことは現実的ではない。

そして3つ目が景色。サウナ後の寛ぎの時間をどのような景色の中で過ごすかは満足度を大きく左右するが、都心で楽しめる眺望は限られている。

一方、日本の地方はどこも景色と水には恵まれている。薪火も使える可能性が高く、それを考えると都心ではできない体験ができる場を作ることは十分に可能だ。

しかも、温泉を掘るよりもはるかに安価に作れるのもポイント。温泉の場合、せっかく多額をかけて掘削しても満足いく結果がでないことがあるのに比べると、サウナ設備で失敗することはほぼない。

「これまで“何もない”と言われていた地域に新しい目的地を作り、人を集めることができる可能性があるのがサウナなのです」

しかも、久田さんが目指しているのは北欧式のサウナではない。北欧式のサウナはコミュニケーション型で同行者などとの会話が目的。また、水風呂も日本とは違い、湖を利用したり、ごく小さなものだったりで日本ほど「整う」という部分に重点が置かれていない、とも。

それを日本の禅をモチーフにした新しい日本式サウナに変え、アピールしようとしているのだ。

「日本には火を使った護摩行という修行があり、水を使って心身を清める禊があり、精神を落ち着ける座禅があります。これをひとつの循環として楽しむ禅サウナを提唱、禅に関心のある欧米を中心にした人たちに訴求していきたいと考えています」

曹洞宗が日本を訪れる外国人が参禅できる寺院のリストを公開しているなど、瞑想、マインドフルネスブームの中、座禅を組むために日本を訪れる人は確実に増えている。そこにサウナを合体、他国ではできない体験として売り出そうというのである。

薪ストーブサウナに湧水を利用した水風呂が売り

こうして奥多摩の休憩所・柏屋は改装され、2025年7月6日に1日1組の宿「アースガーデンリゾート サウナイン東京奥多摩」として開業した。



改装後の外観。ぱっと見ただけでは変化は分かりにくい（写真：ナイン提供）

かつての休憩所部分のうち、厨房部分はサウナ、トイレ、シャワーブース、屋内休憩室となり、客席だったテラスには水風呂、薪で沸かす露天風呂、デッキチェアが置かれた。

サウナは薪ストーブサウナで、薪の燃焼による香りやパチパチという燃える音、ゆらぐ炎が五感を刺激する。このあたりが都会では味わえないところだろう。



サウナ内部。外の風景も楽しめるように作られている（写真：ナイン提供）

眼前には大丹波川が流れており、周囲には鬱蒼とした緑。休日などは釣り人が訪れることもあるが、夜になるとせせらぎの音しか聞こえない静かな空間だ。



デッキから大丹波川を望む（写真：筆者撮影）



デッキにも水風呂、露天風呂を用意した（写真：筆者撮影）

サウナスペースの隣に、もともと休憩所の洗い場だったというスペースを利用し、水風呂も作られている。地下から湧いてくる、飲めるほど水質の良い水に手を入れてみると、夏の暑さが和らぐほどの清冽さ。地下水は温度が一定なため、冬場には逆に温かく感じるはずだ。



湧水を利用した水風呂（写真：筆者撮影）



水深80cmほどの水風呂には8人ほどが入れる（写真：ナイン提供）

前の経営者が住んでいただろう2階建ての2DKは宿泊スペースに変わった。ダブルベッド2台、シングルベッド2台、さらにソファベッド2台もあり、最大8人までが宿泊できるようになっている。



2階寝室。黒が基調（写真：筆者撮影）

訪れてみて感じたのは既存の建物をうまく活かしており、無駄な手を入れていないということ。サウナスペースの天井を見上げると傘のようにも見える木組みが見えるが、これは既存そのまま。テラスの柱なども以前のものが使われており、もともとの建物がきちんと作られていたことがわかる。



サウナコーナーの天井。既存のものをそのまま活かした（写真：筆者撮影）

宿泊スペースも同様で床は貼り替えられているが、壁などは黒く塗った程度。もちろん、設備、配管その他などに費用は掛かっているだろうが、それ以外は非常にシンプルな空間で、室内より、戸外の眺めやサウナを楽しんでほしいということのようだ。



1階のソファコーナー。目の前の流れを楽しみながらのんびりできる（写真：筆者撮影）

何もない土地・空き家利用でも稼働率100％

2025年7月6日の開業以来、ホームページやInstagram、LINEといったSNSでの露出が中心にもかかわらず8月、9月と稼働率100％が続いており、久田さんの読みは当たった様子。今のところは告知の問題からか日本人の4〜5人客が中心で、予約開始1カ月で予約総額は300万円超とか。

建物・土地の賃料、工事費その他をかけても十分に見合うビジネスになることが予測される。今後、民泊サイトなどに登録、海外に向けてもPRしていく予定というから、将来的には面白いことになるかもしれない。

投資サイトではないので詳細は省くが、人に来てほしい、従来のやり方でいえば観光資源と言われるものに乏しく、空き家がある地域なら面白い取り組みと思うが、難しいのは物件探しと久田さん。

「今回は地元に詳しい人が企画、自分で物件を探したことで目の前が川という得難い立地の建物に巡り合うことができましたが、空き家バンク、不動産会社などの情報からは眺望、環境についての詳細を知ることができないのが一般的。

地元の人にとって眺望はいつも見慣れているものなので価値と考えられていないことが多く、そこから候補となる土地、物件を探していくのは難しい。そのため、地図や売買掲示板サイトなどからあたりを付け、謄本を上げて調べるという地道な作業を繰り返しています」



駐車場から宿まではこんな道。それほど距離はないが、隠れ家に向かう雰囲気がある（写真：筆者撮影）



坂を下った先、宿の手前の風景（写真：筆者撮影）

眺望や環境の良さをいかに見抜くか

それ以外の立地でいえば不便であっても車で行ける場所ならほとんど問題はないそうで、道中もグループ利用の場合にはアトラクションとして楽しんでもらえると久田さん。

サウナ目的の人達はサウナさえあれば良いという人も多いので、周辺に何もないこともそれほどマイナスにはならない。



緑に囲まれる環境（写真：筆者撮影）



宿泊棟の前にはハンモックがあり、眼前の景色と静かな時間を楽しめる（写真：ナイン提供）

最近はホテル泊でも飲食を持ち込む例が増えているので、飲食店が少ないことも大きな障壁とまではならない。つまり、問題はひたすら立地。それさえ見抜く目があれば廃居は蘇るかもしれないのである。

（中川 寛子 ： 東京情報堂代表）