「韓国代表も安心できない」オーストラリアの“ポット３”転落に韓メディアは戦慄！北中米W杯で“死の組”入りも…「避けるべきシナリオだ」
オーストラリアの“降格”は、対岸の火事ではないと見ているようだ。
韓国のメディア『スターニュース』は９月12日、「韓国も安心できない、現時点でのワールドカップのポット分けが公開。オーストラリアがポット３に転落した」と伝えた。
同メディアは、９月に行われた国際Aマッチの結果を反映したFIFAランキングを元にした北中米ワールドカップの仮想ポット分けで、FIFAランキングの25位（予想。以下同）のオーストラリアがポット３に落ち、同24位のエクアドルがポット２に上がったと紹介。23位の韓国もポット２に落ちる可能性があると懸念を示した。
「韓国はポット２を維持したが、依然としてポット２の最下位圏に位置しているうえ、ポット２に属していたオーストラリアがポット３に落ちただけに、まだ安心できない状況だ」
同メディアは「もしこのままポットが確定すれば、オーストラリアはポット１だけでなくポット２のFIFAランキング上位チームと同組になることになる。より強いチームと一組に属するだけに、ホン・ミョンボ監督が率いる韓国も避けるべきシナリオだ」と警戒心を露わにした。ポット３に入れば、それだけ“死の組”に入る可能性が高くなるからだ。
ちなみに日本の予想FIFAランキングは19位で、ポット２を維持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
