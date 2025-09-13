◇NHK連続テレビ小説「あんぱん」で、漫画家やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩を熱演

NHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜前8・00）で、漫画家やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩を演じている北村匠海（27）が本紙などの取材に応じた。12日の放送までに国民的作品「アンパンマン」誕生の経緯が描かれ感無量の表情を浮かべた。

やなせさんは童謡「手のひらを太陽に」など作詞家としても知られている。北村自身もバンド「DISH//」のフロントマンとして作詞を担当しているため刺激を受けた。

やなせさんの詞には死生観や命に関わる言葉が使われることもあり、それが原因で何度も書き直しを求められたというエピソードがある。「僕も“暗い”ということで歌詞を直されることが多い。でも自分の感覚が間違っていないことを確認できたし、天国のやなせさんが肯定してくれたような感覚だった」と自信を持てた。

放送は残り2週。撮影後半は主演の今田美桜（28）をはじめ共演者たちと密な関係を築いた。「今田さんをはじめ誰か一人でも欠けたらこの作品はあり得なかった」と力を込めた。 （吉澤 塁）