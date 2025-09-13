人間の食事に近づく「犬猫ごはん」、家族の一員扱いで高品質に

飼い主が犬や猫に与えるペットフード。

ペットが家族の一員として扱われるようになったことを受けて、変化を続けている。長寿化したペットに合わせた健康志向のプレミアムフードも登場するなど、人間の食事に近づいているようだ。

「ねこまんま」主流 当初は普及せず

ペットフードの歴史は欧米で始まった。米国人男性が１９世紀後半に販売した、犬用ビスケットが現在のドッグフードの原型とされる。

一方、日本では同じ時期、残飯を与えるのが一般的で、ご飯にかつお節やみそ汁をかけた「ねこまんま」などが代表にあげられる。２０世紀初頭に発表された夏目漱石の小説「吾輩（わがはい）は猫である」では「吾輩は猫ではあるが大抵のものは食う」と、猫がたくあんや子供のこぼしたパンを食べる様子が描かれた。

そんな日本にドッグフードが入ってきたのは第２次世界大戦の後とされる。進駐軍が基地で軍用犬に与えていた姿から、存在が知られるようになった。

高度経済成長期に入ると、日本でも愛玩動物の飼育が普及していく。犬や猫専用の食べ物の需要が生まれると考えた協同飼料（現在の日本ペットフード）は１９６０年、粉末状のドッグフード「ビタワン」を発売した。１キロ・グラムあたり１００円で、水でふやかして食べさせるというものだった。

ただ、評判が良くなく、１年を待たずに販売は中止された。日本ペットフードのマーケティング部長、津々楽仁美さんは、「犬の食事にお金を払う文化がなかったためか、うまくいかなかったようだ」と話す。

顆粒（かりゅう）タイプや米国のフードをまねたビスケットが作られた後、栄養価が高い小さな固形タイプが定着した。ペットフードだけでも栄養をとれるものだったが、当時の飼い方になじむよう、「ご飯に混ぜるだけ」という触れ込みで販売されたという。

６０年代にはペットフード専業の製造販売会社が複数生まれ、ドッグフードの市場が形成された。７０年代には猫用のウェットフードなどが登場し、猫用の市場も成長していく。

それまで番犬やネズミ捕りの役割だった犬や猫が、より家族に近い存在として考えられるようになってくる中、ネスレ日本（神戸市）が８７年に発売した高級志向の猫用ペットフードが「モンプチ」だ。猫がカクテルグラスで食べるテレビＣＭが話題を呼んだ。当時としては少量の８５グラム入りの缶詰だった。フードを小分けにするのはその後一般的になり、現在は３５〜４０グラムのレトルトパウチが主流になっている。

同社のネスレピュリナマーケティングマネジャーの栗田奈央子さんは「猫を飽きさせないため、味のバリエーションも求められている」と背景を解説する。また食事は、飼い主が猫とコミュニケーションをとるための大切な時間となっており、犬や猫に与えるおやつも人気になっているという。

一般社団法人ペットフード協会の調査によると、犬の平均寿命は１４．９０歳、猫の平均寿命は１５．９２歳で、以前よりも長寿になっている。年齢の構成比も、「高齢期」とされる７歳以上が犬猫ともに半数を占める。

健康に配慮した無添加などのニーズが高まり、冷凍食品やお湯を注いで軟らかくふやかす商品も登場した。同協会会長の児玉博充さんによると、高齢期向けフードを「１１歳以上」「１３歳以上」とより細かく年齢で区切る動きは日本が初めてという。

児玉さんは「できる限りのことをしてあげたい、自分と同じ高品質の物を食べさせてあげたいという需要がある」とし、「それぞれのペットの体質や年齢に合ったフードが求められており、今後さらに細分化されていくのでは」と分析している。

［ＭＥＭＯ］安全確保 ０９年に法律施行

犬や猫用のペットフードの製造方法や成分の規格について定めている法律があるのをご存じだろうか。

米国で２００７年、ペットの腎臓障害を引き起こす化学物質「メラミン」などが入ったペットフードを食べた犬や猫が死ぬ事件が発生した。中国産の原料に入っていたためだったが、日本にも同じ製品が輸入されていたことが判明した。

このペットフードによる被害は日本では発生しなかったが、安全性への不安が高まり、ペットフードを規制する法律の必要性が検討された。そして０９年に、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（通称・ペットフード安全法）が施行された。

対象は犬と猫用のペットフードで、医薬品やマタタビなどは対象外だ。農薬や添加物などの上限値が定められ、基準や規格に違反する製品の製造、輸入、販売を禁じている。パッケージには賞味期限や原材料、原産国名などを日本語で表示することも義務づけている。

基準に合わないペットフードが販売された場合、国は事業者に対して廃棄や回収を命令することができる。児玉さんは「安全性とともにペットフードへの信頼が高まった」としている。

生活部 山元麻由

ペット関連の取材を担当。４歳の飼い猫が健康で長生きするための扱い方を勉強中。