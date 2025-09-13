米国で政治的に影響力のある人物が、またも凶弾に倒れた。

いかなる主張があろうとも、暴力は正当化されない。民主主義を脅かす凶行の連鎖を止めねばならない。

米西部ユタ州の大学で、トランプ大統領に近い保守活動家のチャーリー・カーク氏が講演中に銃撃され、死亡した。

カーク氏は３１歳で、トランプ支持層の中でも若い世代に絶大な影響力があった。昨年の大統領選でトランプ氏の再選に貢献した「立役者」として、今月７日に都内で開かれた参政党のイベントに出席し、講演したばかりだった。

米連邦捜査局（ＦＢＩ）は関与が疑われる人物の画像を公開し、捜査を進めている。動機の解明などを急いでもらいたい。

米国では近年、政治家を狙った暴力が相次いでいる。トランプ氏は昨年７月、演説中に銃撃されて右耳を負傷した。９月には２度目の暗殺未遂事件が起きた。

狙われているのは共和党系だけではない。今年４月には民主党のペンシルベニア州知事の公邸が放火された。６月には民主党のミネソタ州議会議員２人が銃撃され、うち１人が死亡した。

ところがトランプ氏は、カーク氏の事件を受けたビデオ声明で、「過激な左派による政治的暴力が多くの罪なき人の命を奪ってきた」などと述べた。左派の関与を示唆したとも取れる発言で、政治的な対立をあおるのは問題だ。

トランプ氏は２０２０年の大統領選での敗北を認めず、翌年１月に支持者らが連邦議会議事堂に乱入する事件が起きた。トランプ氏は自らがテロの標的になった経験を踏まえ、銃規制を含め、超党派での対策を呼び掛けるべきだ。

米国では所得格差が広がり、政治的な対立も先鋭化している。社会や政治の分断を背景に、立場の異なる相手を排除するために暴力を容認する有権者の割合が増えている、という調査もある。

欧州でも昨年５月にスロバキアの首相が銃撃された。民主主義の危機が広がっている。

日本では２２年の参院選で、安倍晋三元首相が街頭演説中に銃撃されて亡くなった。２３年の衆院補選では当時の岸田首相に向けて爆発物が投げ込まれた。

その後の衆参両院選や昨年の自民党総裁選では、演説会場で金属探知機による所持品検査が行われるなど、警戒が強化された。近く総裁選が再び実施される。万全の態勢で臨み、暴力とは無縁の戦いにすることが必要だ。