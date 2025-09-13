交通事故で犠牲になった妊婦から生まれた子供は、深刻な障害を負っていた。

子供は事故の被害者にはならないのか。加害者の刑事責任を問うよう求める遺族の訴えは重い。

愛知県一宮市の市道で５月、妊娠９か月の研谷（とぎたに）沙也香さんが、散歩中に後ろから来た乗用車にはねられ、死亡する事故があった。直後に帝王切開で生まれた女児は、脳に重いダメージを負い、今も意識不明の状態が続いている。

検察は、研谷さんに対する自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）で、乗用車を運転していた無職の女性を起訴した。女児は被害者に含まれなかった。

夫の友太さんは「事故によって未来を奪われた娘は被害者ではないのか」と訴えている。

女児は「日七未（ひなみ）」と名付けられた。これまで目を覚ましたことも泣いたこともない。人工呼吸器がなければ生きられず、回復する可能性は低いという。

重い障害を背負って生きている女児が、事故の被害者として扱われないことに、遺族が納得できないのは理解できる。

胎児の時点で受けた傷害が出生後も影響したとして、加害者が有罪となったケースはある。

熊本水俣病を巡る１９８８年の最高裁決定は、母親の胎内で発症し、１２歳で死亡した男児について、有害物質を排出した企業の元トップらの刑事責任を認めた。

鹿児島地裁は２００３年、車同士の衝突事故を巡り、胎児だった女児のけがについて、業務上過失傷害罪が成立すると判断した。

ただ、こうした判断が広く定着しているわけではない。刑法では、胎児を「人」とみなさないためだ。事故と胎児の被害の因果関係を立証するのも難しい。今回も検察にとって、女児を被害者とするハードルは高かったのだろう。

研谷さんの夫は、女児に対する過失運転致傷罪についても刑事責任を問うよう求め、これまでに１１万２０００筆を上回るオンライン署名を検察に提出した。

検察は、名古屋地裁一宮支部で開かれた被告の初公判で、女児の被害について補充捜査を行うことを明らかにした。異例の対応だ。遺族の切実な思いが検察を動かしたのではないか。

遺族の訴えは、胎児は「人」とみなさないという、従来の法運用に対する問題提起でもある。

検察は今後、女児の被害についても、被告の刑事責任を問えるかを判断することになる。必要な捜査を尽くしてほしい。