広島出身で同学年の奥田民生（６０）と吉川晃司（６０）によるユニット「Ｏｏｏｃｈｉｅ Ｋｏｏｃｈｉｅ」が１２日、東京・日本武道館で、全国ツアーの東京公演最終日を迎えた。

２人はユニットのデビューとともに発表された「ＧＯＬＤ」、全編広島弁の「ショーラー」といったアルバム収録曲はもちろん、ユニコーン名義の「Ｍａｙｂｅ Ｂｌｕｅ」、それぞれのソロ曲「さすらい」や「ＬＡ ＶＩＥ ＥＮ ＲＯＳＥ」などを含めた全１９曲を投入。聖地に熱狂の渦を巻き起こした。

ＭＣでは広島弁全開とクセ強めで、奥田が「ワシのコンサートではＭＣ広島弁は（映像などでは）全部カットされる。一人でボケてもなぁ…」と漏らすと、吉川が「ワシ、ツッコミに行っちゃろか」。奥田は笑いながら「せめて踊ってってくれ」と返すなど、軽妙トークで会場を沸かせた。

それぞれ何度も立ってきた聖地の２日間で、計１万８０００人の心を震わせた。６月２５日発売のアルバムを引っさげて７月に広島から始まった全国７都市を巡るツアーも、追加公演となる大みそかの広島公演を残すのみとなった。