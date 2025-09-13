Àîºê»ÔÄ¹Áªµó¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î»³ÅÄ±ÍÍý»á¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡¡ÖÌ´¤ä´õË¾¡¢¸ì¤ì¤ë³¹¤Ë¡×
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Àîºê»ÔÄ¹Áª¡Ê£±£°·î£±£²Æü¹ð¼¨¡¢Æ±£²£¶ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢¸µÀîºê»ÔµÄ¤Î»³ÅÄ±ÍÍý»á¡Ê£´£²¡Ë¤¬Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÌ´¤ä´õË¾¤òÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸ì¤ì¤ë³¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿»³ÅÄ»á¤ÏÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡ÖÄ©Àï¡×¤òµó¤²¡¢»Ò¤É¤â¤äÂç¿Í¤¬¡ÖÄ©Àï¤Ç¤¤ë³¹¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Î±³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤äÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç¤Ê¤É¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡££²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡ÖÊª²Á¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤ÊÌÜ¤äÀ©ÅÙ¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤ë´¶³Ð¤¬¡¢Ê¡»ã¤ä¶µ°é¡¢ºâÀ¯¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ìó£¶Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿»ÔµÄ¤ò¼¤·¤Æ»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀîºê¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊý¸þÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ø¤·¼¨¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ÔÄ¹¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ»á¤ÏÀîºê»ÔÀîºê¶è½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢²»³Ú´ØÏ¢¤ÎÌ±´Ö²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡££²£°£±£¹Ç¯¤Î»ÔµÄÁªÀîºê¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ»ÔµÄÃÄ¤ÎÉûÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡££²´üÌÜÅÓÃæ¤Î£¸·î¤ËÆ±»ÔµÄÃÄ¤òÎ¥ÃÄ¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¡¢£´´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÊ¡ÅÄµªÉ§»á¡Ê£µ£³¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÔ¢Ã«ÎÃÂÀ»á¡Ê£²£µ¡Ë¡¢À¯¼£ÃÄÂÎÌò°÷¤ÎÌîËöÌÀÈþ»á¡Ê£¶£°¡Ë¡¢½ÐÈÇ¼ÒÂåÉ½¤ÎµÜÉôÎ¶É§»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£