茅ケ崎市役所（資料写真）

３月に神奈川県から「津波災害警戒区域」に指定された茅ケ崎市は８月２７日、津波のリスクをまとめたハザードマップを１３年ぶりに改訂した。最大級の津波が建物にぶつかったときの「基準水位」などを踏まえ、東日本大震災後の２０１２年に公表したマップを刷新。１４万部作成し、今月中旬から市内全戸に配布する。

マップは県が１５年春に見直した津波浸水想定図などを基に作成。裏面にはマップの使い方や避難行動の原則などの情報を掲載している。

想定したのは最大波高の津波が押し寄せるとされる「相模トラフ沿いの海溝型地震」（西側モデル・中央モデル）や、「元禄関東地震タイプと国府津─松田断層帯地震の連動地震」など五つの地震。新たな試算の最大波は９．６メートルで、１２年の想定（８．０メートル）と比べ１．６メートル上昇。地震発生後２３分としていた到達時間も１６分と短くなった。浸水想定範囲も広がり、住宅が多い浜見平地区や柳島地区も対象になった。

マップでは、避難行動が困難となる高さ３０センチの津波の到達時間を色分けで表示しているほか、大津波警報発表時に避難が必要となる避難対象地域も掲載。津波避難ビルと津波避難地計１８３カ所もイラストアイコンで分かりやすく示した。