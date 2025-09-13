歌手香坂みゆき（62）が12日、東京・南青山MANDALAでアコースティックライブ「CANTOS」を行い、計16曲を熱唱した。黒のワンピースで登場した香坂は1曲目、南沙織のカバー曲「春の予感」で会場を盛り上げ「すごい楽しかった。大阪だけで終わるのはもったいなくて、楽しみにしていた。やっぱり気持ちいい」と熱く語った。

今年4月に発売されたアナログアルバムのカバー楽曲集「BEST OF CANTOS」と自身の代表曲を中心にライブを構成。7月開催の大阪に続き、ギター古川ヒロシと2人で初のアコースティックライブを2都市で開催した。

自身の代表曲「ニュアンスしましょ」をアコースティックにアレンジし、歌手を始めて48年で新境地を開拓。「完璧に音をつくっていくこともすごく心地いいんですけど、揺らぎというか。今、AI主体になってきてきっちりできる世の中だけど、やっぱり人が弾く音の響きというか、揺らぎというものは何より心地いいなって思う」と語った。

アコースティックに向かった原体験は親戚が弾いてくれたギターだった。「家でおじさんがギターを弾いてくれて。当時はフォークを歌っていたりしたのが最初だったから。なんかやっぱり原点なんだなって」と当時を回想した。

本格的な歌手活動復帰3年目で周囲のサポートに恵まれている。「1人でやってるって言ってるけど、全然1人じゃなくて。いろんな人が手取り足取り力を貸してくれて。本当に感謝ですね」と語った。

今後の年内の日程は11月3日開催に開催される本田美奈子.さん没後20年の「リブ・フォー・ライフ音楽彩」に出演。また、昨年同様に歌手桑田靖子（57）とのクリスマスライブも12月19日に開催。2年後の2027年には歌手生活50周年を迎える。「こんな楽しみ方、あったんだって。また1つ楽しみが増えた」と笑顔で語った。

◆香坂（こうさか）みゆき 1963年（昭38）2月7日、神奈川県生まれ。3歳でモデルを始めた。77年の14歳のときに「愛の芽生え」で歌手デビュー。通算17枚目のシングル「ニュアンスしましょ」が資生堂のCMソングに採用されヒット。全楽曲がデジタル配信中。女優としては78年の「銭形平次」でテレビドラマデビューし、活躍の場を広げた。現在はテレビ東京「なないろ日和！」（月〜木曜午前9時26分）のMCを担当。

▽セットリスト

（1）春の予感（南沙織）

（2）黄昏マイラブ（大橋純子）

（3）上を向いて歩こう（坂本九）

（4）あの日にかえりたい（荒井由美）

（5）いっそセレナーデ（井上陽水）

（6）白いサンゴ礁（ズーニーブー）

（7）虹のひと部屋（石川せり）

（8）風にまかせて（香坂みゆき）

（9）ニュアンスしましょ（香坂みゆき）

（10）明日へ（香坂みゆき）

（11）Too far away（香坂みゆき）

（12）さらば恋人（堺正章）

（13）気絶するほど悩ましい（Char）

（14）グッバイマイラブ（アンルイス）

（15）空に星があるように（荒木一郎）

（16）グッドナイトベイビー