¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÏ¢¾¡¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¡ÖµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤òÀäÂÐ¤Ë¸ÞÎØ¤Ø¡×
¡¡Å·ºÍ¥¹¥¥Ã¥×¤ò¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ø¡½¡½¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï£²ÆüÌÜ¡Ê£±£²Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡¢½÷»Ò£±¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤Ë£·¡½£¶¡¢£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â£µ¡½£³¤Ç¾¡Íø¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£²¾¡£²ÇÔ¤È¤·¡¢£±£³Æü¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç£Ì£Ó¤È¤Î°ìÀï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë°ìÀï¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡££±£±Æü¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê£²Ï¢¾¡¡£¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¡¢¾®Ìî»û²ÂÊâ¤¬²áµî¤Ë¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¡£°ìÊý¤ÎµÈÂ¼¤Ï¾ïÏ¤¹â»þÂå¤«¤é²áµî£´ÅÙ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æ£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëµÈÂ¼¤Î³Ð¸ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Ìî»û¤Ï¡ÖµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤òÀäÂÐ¤Ë¸ÞÎØ¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¢·è¾¡¤òÀ©¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê£±£²·î¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µÈÂ¼¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£´Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Íê¤ì¤ëÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Å¤¤Èâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£