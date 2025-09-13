巨人・田中将大投手（３６）が１２日、１軍に合流し、日米通算２００勝をかけて先発する１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で「アグレッシブ」に攻めることを誓った。ハマスタでの登板は自身１２年ぶりで、白星を手にすれば２４勝０敗の伝説を残した楽天時代の１３年５月１４日以来、４５０７日ぶり。Ｇ球場で調整した右腕は「常にマウンド上からアグレッシブに、相手に攻めていく姿勢を持って投げたい」と一戦必勝に向けたテーマを掲げた。

攻めダルマと化す。燃え盛る思いを、田中将が言葉にした。登録抹消を経て２週間半ぶりに臨む復帰戦。ブルペンで４７球を投げ込むと「常にマウンド上からアグレッシブに。相手に攻めていく姿勢を持って投げないと、のみ込まれてしまう。どういう状況であろうと、その気持ちを持って投げたい」と両目に力を入れた。

３位・ＤｅＮＡとの直接対決。２位死守へ最善を尽くすことが、史上４人目の日米２００勝へとつながる。「順位もすぐ下にいるチームに投げるわけですから。ただでさえ残り試合も少なくなってきているところで、１試合１試合が本当に大事になってくる。しっかり勝ちにつながるようにと、もちろん思っています」

伝説への通過点となった球場で４５０７日ぶりの白星を狙う。最後にハマスタで投げたのは開幕２４連勝を成し遂げた１３年５月。三浦大輔（現監督）との投げ合いを８回７Ｋ３失点、１２８球の熱投で制した。久々のマウンドとなるが「ピッチングを窮屈にしてもしょうがない。どこであろうと自分の強み、打線に対してどうアプローチしていくかだけ。ゲームの中で臨機応変にアジャストしていければ」。６２９７日ぶりの神宮で１９９勝目を手にした８月２１日のヤクルト戦に続く移籍後３勝目に挑む。

５か月前の姿とは違う。本拠地デビュー戦となった４月１７日に２回６失点ＫＯされたのがＤｅＮＡ打線だ。制球に苦しんだ春先から修正を重ね、今月３日のイースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）では５回無四球０封。「（前回）自分がやられたからとか、そんな前のことを今引っ張り出しても仕方がない。前に進んでいる」と２軍での日々を信じた。

この日、迷いなく発した「アグレッシブ」は、６年連続２ケタ勝利をマークしたヤンキース時代に何度も繰り返していた言葉だ。「ボールの動きどうこうよりアグレッシブに投球できた」「慎重さだけでなくアグレッシブにも攻めていけた」―。闘争本能むき出しで、ねじ伏せにいく姿こそストロングポイント。「ボール先行にしてしまえば自分が苦しくなる」と攻めの投球をテーマに掲げた。

残り１４試合で登板チャンスは最大でも２回。ここで２００勝を決めたい。クライマックスシリーズ第１ステージの本拠開催をつかむためにも譲れない２位決戦。ハマスタで、一歩たりとも引く気はない。（堀内 啓太）

◆田中将の横浜スタジアムでの登板 １３年５月１４日・ＤｅＮＡ戦に先発し、三浦大輔と背番号１８同士の投げ合い。当時自己最速タイの１５５キロを計測するなど８回７安打３失点。打線はジョーンズとマギーのアベック弾などで７得点で開幕から無傷の６連勝、前年８月からは１０連勝となった。