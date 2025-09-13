オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１２日、１３日のソフトバンク戦（京セラＤ）での必勝を誓った。チームとして３勝１２敗２分け、５連敗中の同カードに、九里自身は広島時代の１９年以来となる先発。「つながりがあるし、何かミスをすればそこにつけ込んでくるような打線。一人一人としっかり勝負するってところを大事に、チームに最終的に勝ちがつけば」と難敵撃破へ闘志を燃やした。

前回登板だった５日の日本ハム戦（同）では６回を無失点と試合をつくり、自身４年ぶり２度目の２ケタ勝利をクリア。チームの投手陣では最速で規定投球回に到達し、京セラＤで５連勝も飾った。残り試合数を考えれば、キャリアハイの１３勝超えも射程圏内。それでも「しっかりイニングを投げれば、勝てる可能性は上がる。イニング以外のところは後から結果としてついてくれば」と、チームの白星が最優先だ。

「シーズンを通して、しっかりと真っすぐを投げることをやっている。いつも通りやるだけ」と改めて強調。シーズン最終盤でタフネス右腕が真骨頂を発揮すれば、その先の戦いに向けても勢いがつく。（南部 俊太）