¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ã¡¢£É£Â£Æ¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡°æ¾å¾°Ìï¡½¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£¹·î£±£´Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤¬£±£²Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ð»Ë¾åºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ÖÀ¤³¦Àï£²£¶Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£³£°¡Ë¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡á¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ø¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¾¡¤Ä¡×¤È¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤È¤â¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ëÆ±µé£±°Ì¡¦¹âÅÄÍ¦¿Î¤ÈÆ±µé£²°Ì¡¦¾¾ËÜÎ®À±¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¶¯Å¨¡×¤È¤ÎÂÐÀï¤Þ¤Ç¤¢¤È£²Æü¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È½éÂÐÌÌ¤·¤¿¾°Ìï¤Ï¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È£Ë£ÏÀë¸À¤òÉõ°õ¡£¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï°ìÈ¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£°æ¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔÅ¨¤ËÄ©È¯¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¾°Ìï¤Ï¡Ö»×¤¦¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¼õ¤±Î®¤·¡¢´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¿Ø±Ä¤¬¾°Ìï¡¢Éã¡¦¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê£µ£´¡Ë¡¢Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤ËÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ±Â²°áÁõ¥Á¥ã¥Ñ¥ó¤òÂ£Äè¡£Âµ¤òÄÌ¤·¤¿¾°Ìï¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡ÖµÕ¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀïÆ®Åª¤Ê¿Â»Î¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸£±£´Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥µ¥¦¥ë¡È¥«¥Í¥í¡É¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê£³£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤¬£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê£³£·¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë£²°Ì¤Î¾°Ìï¤Ï¡Ö£Ð£Æ£Ð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Æ±£¸°Ì¡¦¥«¥Í¥í¤ÈÆ±£³°Ì¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¾°Ìï¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ë¾åºÇÂ¿£µÅÙÌÜ¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂËÉ±Ò¤Ç¡¢À¤³¦Àï£²£¶Ï¢¾¡¤âÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò£²£µÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¸µ£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤âÃíÌÜ¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¡£Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é£µ£°Ç¯¡¢£±£°£°Ç¯Àè¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ì¾¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¾°Ìï¤â¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤³¤³¤Ç¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ëÀï¤¤¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¡Ê¾¡ÅÄ¡¡À®µª¡Ë
¡¡¢¡¾°Ìï¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£±Ç²è´Û¤äÇÛ¿®¤Ç¸«¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¡¢±Ç²è´Û¤äÇÛ¿®¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡½²áµî£´»î¹ç¤Ç£²ÅÙ¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£²ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ê¤¼µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÀ¸¤«¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½ÆüËÜ¤Ç¥ê¥ó¥°²Ò¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È»×¤¦¤³¤È¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤¿º£¡¢È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²þ¤á¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡ÖÎò»Ë¤òºî¤ë¡×¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡££±£°£°¡ó¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀä¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï´Ñ¸÷¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¤È¤ë¤¿¤á¡¢Îò»Ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡£À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È£±£¶ÀïÌÜ¤Ç¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö°æ¾å¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¾å¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö³Î¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÉî¿«¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÎÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤«¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÊý¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄ¹¤¤¡£¤³¤Î³¬µé¤Ï»ä¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Ï³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤â¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¶ÈÀÓ¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤È»×¤¦¡×¤È·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡À¤³¦Àï£²£¶Ï¢¾¡¤Î¥ë¥¤¥¹¤È¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï£±£¹£³£·Ç¯£¶·î¡¢£Î£Â£Á¡Ê¸½£×£Â£Á¡ËÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤âÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦²¦ºÂ£²£µ²óÏ¢Â³ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£À¤³¦Àï£²£²£Ë£Ï¾¡Íø¤Ï¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë°æ¾å¾°Ìï¤ËÇË¤é¤ì¤ë¤Þ¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»ÀïÀÓ¤Ï£¶£¶¾¡¡Ê£µ£²£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ¡£¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¡Ê£¶£¹¡¦£¸¥¥í°Ê²¼¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡££×£Â£Ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤ò£¸ÅÙËÉ±Ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Àï£²£¶¾¡Á´¾¡¡Ê£±£°£Ë£Ï¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£µ£°ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£·£Ë£Ï¡Ë¤ÇÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¡£Íè½Õ¡¢¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÅý°ì²¦¼Ô¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¡£