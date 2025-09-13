Ｊ２で１０位の北海道コンサドーレ札幌は、１３日午後２時から、大和ハウスプレミストドームで１２位のいわきと対戦する。１２日は同会場で、冒頭１５分のみ報道陣に公開し、最終調整を完了した。

８月１１日の就任後、初采配となった同１６日ホーム・秋田戦こそ０―２の敗戦も、以降２試合連続勝利中の柴田慎吾監督（４０）は「他のチームの兼ね合いも出てくると思うが、我々は勝ち続けるしかない。ここが今週負けたからラッキーだなとかじゃなく、毎試合毎試合、勝ち点３を積み重ねる作業をやっていく。毎週毎週決勝戦のつもりで勝つためにベストを尽くす。それを毎日毎日積み重ねることのみ」。一戦必勝の精神で３連勝を狙う。

前節８月３０日のホーム・大宮戦後（１〇０）、２週間の中断期間があった。柴田監督は「追加点、だめ押し点というところが課題だったので」と、攻撃面の向上に時間を割いてきた。迎える再開戦の相手・いわきを率いる田村雄三監督は、Ｓ級ライセンスを取得した際の同期。「人柄と取り組んでいることはすごく知っている」とその手の内は柴田監督の頭にある。フィジカルを武器とするいわきが相手だが「自分たちでボールをどんどん動かしながら、コンタクトをなるべくしないこともそうだが、きれいなことだけでフットボールは勝てない。地上戦でもセカンドボールの奪い合いでも負けないことは重要。真っ向勝負です」。闘志を植え付け、選手をピッチに送り出す。

残り１０戦でプレーオフ圏の６位仙台とは勝ち点７差。道のりは厳しいが「最後は気合と根性かなと思っているので」と柴田監督。気持ちで負けず、浮上だけを目指す。