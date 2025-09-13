マクドナルド、ハッピーセット販売で「モバイルオーダー」「デリバリーサービス」の利用を再開 販売個数制限は継続 “対面のみ”対策を一部緩和
日本マクドナルドは13日、きのう12日から販売を開始しているハッピーセットの販売方法について、「モバイルオーダー」「マックデリバリーサービス」の利用を再開すると発表した。
【画像】ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」「プラレール」（一覧）
12日から始まった「プラレール」「マイメロディ＆クロミ」などを対象としたハッピーセットの購入をめぐっては、転売や食品放置、販売時の混乱を防ぐ目的で、初日は対面販売となる店頭（レジカウンター・タッチパネル式注文端末）と、ドライブスルーのみと販売方法を限定していた。しかし販売初日に大きな混乱は見られなかったことから、対策を一部緩和し、通常の販売方法での再開を決めた。
一方、すでに発表されている商品の販売個数制限は15日まで継続するという。
