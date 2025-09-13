『新婚さん』営業マンの夫、ラスベガスで一晩120万円稼ぐ仕事やめ帰国「恋のマジックかけられた」
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）の14日放送回には、“スゴ腕”マジシャンの夫と妻の「新婚さん」が登場する。
【新婚さん】藤井隆＆井上咲楽も興味津々…スゴ腕マジックを披露する夫
8歳からマジックを始め、中学生でプロになった夫。幼少期から海外に行っていて、マジシャンが審査員を務めるジュニアコンクールでは、世界3位になった。日本では、マジック界のレジェンド、ふじいあきらさんとも共演。現在は企業の営業マンをしながら、依頼に応じてマジシャンとしても活躍している。妻は、幼稚園の先生。
神戸にある、マジシャンが店長のバーで出会った2人。妻は友人に連れられて、夫も客として通っていた。その後、店長が妻に夫をマジシャンだと紹介。当時の夫は髪が長く毛先が金髪で、「チャラそう」というのが妻からの第一印象。対する妻も、カウンターチェアに三角座りをし、コアラがお尻をかくショート動画を何十回も観ていて、最初の印象は「変」だった。しかし、バーで、夫が妻を相手に数々のマジックを披露。ハーモニカの描かれたカードを吹くと音が鳴る、というマジックで妻の心をつかんだ。
ある日、ラスベガスでの2年契約の仕事の話が夫に舞い込んできた。家も借り、準備金500万円も用意したところでバーに報告へ。たまたま来店していた妻は、「行かんといてほしい」と感じたことで、自身の恋心に気づく。その帰り、妻が夫を送り、「寂しいから最後にハグしよう」と提案。それで夫は「恋のマジックかけられた」らしく、「海外に行くけど付き合ってほしい」と告白した。
渡米まで、たった1ヶ月の同棲生活をスタート。夫は胃袋をつかまれ、妻をより好きになったという。なかでもお気に入りの料理は「ナスの煮びたし」だった。気持ち的には、妻と離れたくない夫。しかし「せっかくのチャンスだから」と妻の後押を受けて渡米。毎晩、どちらかが寝落ちするまで電話をつなぐ日々が始まった。
ラスベガスでは、一晩で120万円稼ぐ日もあったという順風満帆なマジシャン生活。しかし4ヶ月ほどが経ったある日、周りに不幸があって深く落ち込んだ妻。そんな妻を励まそうと、夫はひとまず帰国した。そして、ナスの煮びたしが決め手となり、夫はお金や名声よりも愛を選んだとマジックを交えて明かす。
