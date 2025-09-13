【S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン ガーダーシルエット】 2026年3月発送予定 価格：12,100円 プレミアムバンダイ販売商品

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOで9月12日より開催された展示イベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」にて、実写ドラマ版「ウイングマン」より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン ガーダーシルエット」が発表され、プレミアムバンダイで予約がスタートしている。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン ガーダーシルエット」。2026年3月発送予定。価格は12,100円。プレミアムバンダイ販売商品

2024年10月より放送され、好評を得た実写ドラマ版「ウイングマン」。主人公の広野健太が、異次元世界ポドリムスからやってきたアオイの持つドリムノートに描いたヒーローへと変身した姿がウイングマンだ。原作者の桂正和氏監修によるスーツは原作のイメージを損なうことなく製作され、「S.H.Figuarts」でも発売された。

上半身や腕、脚などに強化プロテクターを装備している

そして今回は、ドラマ第3話でキータクラーが召喚したシードマン・ロドムスと戦った際に変身した、強化プロテクターを装着した「ウイングマン ガーダーシルエット」を「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」にて立体化。シンプルでスマートな通常時の姿にシルバーを主体としたプロテクターが装着され、力強さがより強調されている。

マスクの飾りや胸、肩にはクリアパーツを使用している

腰に備えたクロムレイバーは着脱が可能。伸びた状態のものも付属し、使用時のポーズも楽しめる

もちろんこちらもスーツアクターの橋渡竜馬氏の体型と、ガーダーシルエットのスーツ着用状態を3Dスキャンし、そのデータを合成して立体化している。プロポーションだけでなく劇中のアクションを再現できる可動も見どころで、今回も桂正和氏が監修に携わっている。

左が橋渡氏のボディスキャン、中央がスーツ着用時のボディスキャン、それらを右のように組み合わせて立体化される

発売済みの「S.H.Figuarts ウイングマン」と並べて楽しむのはもちろん、買い逃してしまった人にも入手のチャンスとなるので、予約の検討はお早めに。

(C)桂正和／集英社・「ウイングマン」製作委員会