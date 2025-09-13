「明らかに勝負を操作した」共謀疑惑？ 中国vs豪州が“０−０”→仲良く予選突破に他国ファンが激怒！「AFCは調査すべきだ」「パスを回して時間を稼いだ」【U-23アジア杯】
先日まで行われていたU-23アジアカップ予選のある試合が、物議を醸している。
グループDの第３節、U-22中国代表とU-22オーストラリア代表が０−０で引き分けた試合だ。
この結果、オーストラリアが１位、中国が２位で本大会出場を決めたのだが、各組２位のうち上位４チームが本選に進めるレギュレーションだったため、「ドローになるように謀ったのではないか」という声が出ているという。
韓国メディア『スターニュース』は９月11日、「中国が勝負操作か。不満爆発、ボールだけ回した」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「オーストラリアと中国が第３戦で仲良く引き分けを収めた場合、両チームは問題なく本選に進出することが可能だった。中国もオーストラリアもこれに同意したのか、両チームは競争力のあるプレーをしかった。無理をする理由もなく、試合終盤にはハーフウェイライン付近で露骨にパスを回し、時間を稼いだ。試合は最終的に０−０で終了した」
同メディアは「決勝進出を逃した他のアジアチームのファンは憤慨した。中国の『捜狐』によると、インドのサッカーファンは『中国とオーストラリアは明らかに八百長をしている。０−０の引き分けなら両チームのアジアカップ出場権が確定する。AFC（アジアサッカー連盟）はこの件を徹底的に調査すべきだ』と指摘した」と報じている。
もちろん、実際に始めから両チームが共謀していたとは考えにくい。だが、「無理をする必要はない」という意識はあったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
