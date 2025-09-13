「明らかに勝負を操作した」共謀疑惑？ 中国vs豪州が“０−０”→仲良く予選突破に他国ファンが激怒！「AFCは調査すべきだ」「パスを回して時間を稼いだ」【U-23アジア杯】

「明らかに勝負を操作した」共謀疑惑？ 中国vs豪州が“０−０”→仲良く予選突破に他国ファンが激怒！「AFCは調査すべきだ」「パスを回して時間を稼いだ」【U-23アジア杯】