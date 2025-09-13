福井競輪場のG2「第41回共同通信社杯」は2日目を迎える。注目は10Rだ。

地元の寺崎が中心。初日は単騎で立ち遅れたが、上がり10秒4の超速で2着まで届いた。仕上がりは上々。ここはラインもでき、車番もいい。得意のカマシ、捲りを決める。

小森は追走までか。対抗は犬伏。初日はパワーが光った。寺崎と自力両立へ。山口は単騎はお手の物。先捲りに注目。

＜1＞寺崎浩平 仕掛けどころが悪かった。脚の感じは悪くなかった。自力。

＜2＞松井宏佑 単騎は難しかった。もうちょっと伸びてほしい感じ。ただ、前回より体はいい。自力。

＜3＞犬伏湧也 赤板は自分の技量不足。ペース配分は悪くなかったが風もあって末が甘かった。自力。

＜4＞渡辺豪大 ゴチャついたので何とも言えないが1着だし悪くない。阿部君へ。

＜5＞山口拳矢 脇本さんが強過ぎた。バンクが重く感じたし、状態もそこまで良くない。単騎。

＜6＞阿部将大 （伊藤）旭がレース展開をつくってくれたおかげ。自力。相手は自分と違うタイプ。立ち遅れないようにしたい。

＜7＞菅田壱道 仕掛けられなかったが、伸び自体は良かった。あとは仕掛ける勇気があれば。初の松井君へ。

＜8＞小森貴大 ラインに迷惑をかけた。内に行ったのは必死で記憶がない。初の寺崎君へ。あまり一緒に練習はしないが、とにかく強いのは分かっている。何とか食らいつけるように。

＜9＞三宅達也 （みなし着順1着で）ラッキーですね。アップの感じは普通だった。犬伏君へ。