NY株式12日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　45934.15（-173.85　-0.38%）
ナスダック　　　22176.25（+133.18　+0.60%）
CME日経平均先物　44645（大証終比：+165　+0.37%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9283.29（-14.29　-0.15%）
独DAX　 23698.15（-5.50　-0.02%）
仏CAC40　 7825.24（+1.72　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.554（+0.012）
10年債　 　4.057（+0.036）
30年債　 　4.675（+0.021）
期待インフレ率　 　2.374（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.715（+0.058）
英　国　　4.671（+0.065）
カナダ　　3.188（+0.027）
豪　州　　4.215（-0.018）
日　本　　1.587（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.51（+0.14　+0.22%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3687.10（+13.50　+0.37%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116488.19（+2060.13　+1.80%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1718万2008（+303869　+1.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ