ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１７３ドル安 シカゴ日経平均先物は４万４６４５円
NY株式12日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 45934.15（-173.85 -0.38%）
ナスダック 22176.25（+133.18 +0.60%）
CME日経平均先物 44645（大証終比：+165 +0.37%）
欧州株式12日終値
英FT100 9283.29（-14.29 -0.15%）
独DAX 23698.15（-5.50 -0.02%）
仏CAC40 7825.24（+1.72 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.554（+0.012）
10年債 4.057（+0.036）
30年債 4.675（+0.021）
期待インフレ率 2.374（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.715（+0.058）
英 国 4.671（+0.065）
カナダ 3.188（+0.027）
豪 州 4.215（-0.018）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.51（+0.14 +0.22%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3687.10（+13.50 +0.37%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116488.19（+2060.13 +1.80%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1718万2008（+303869 +1.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
