[9.12 ブンデスリーガ第3節](バイアレーナ)

※27:30開始

<出場メンバー>

[レバークーゼン]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 4 ジャレル・クアンサー

DF 5 ロイク・バデ

DF 12 エドモン・タプソバ

MF 8 ロベルト・アンドリヒ

MF 10 マリク・ティルマン

MF 20 アレックス・グリマルド

MF 21 ルーカス・バスケス

MF 23 ネイサン・テラ

MF 25 エセキエル・パラシオス

FW 14 パトリック・シック

控え

GK 28 ヤニス・ブラスビヒ

DF 16 A. Tape

MF 6 E. Fernández

MF 9 クラウディオ・エチェベリ

MF 17 エリース・ベン・セギル

MF 24 アレイクス・ガルシア

FW 19 E. Poku

FW 30 I. Maza

FW 35 C. Kofane

監督

ヒュルマンカスパー

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ

MF 20 堂安律

MF 42 ジャン・ウズン

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 24 オーレリオ・ブタ

DF 41 F. Doumbia

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 17 エリェ・ワイ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります