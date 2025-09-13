レバークーゼンvsフランクフルト スタメン発表
[9.12 ブンデスリーガ第3節](バイアレーナ)
※27:30開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 5 ロイク・バデ
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 10 マリク・ティルマン
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 21 ルーカス・バスケス
MF 23 ネイサン・テラ
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 14 パトリック・シック
控え
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 16 A. Tape
MF 6 E. Fernández
MF 9 クラウディオ・エチェベリ
MF 17 エリース・ベン・セギル
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 19 E. Poku
FW 30 I. Maza
FW 35 C. Kofane
監督
ヒュルマンカスパー
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 41 F. Doumbia
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
※27:30開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 5 ロイク・バデ
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 10 マリク・ティルマン
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 21 ルーカス・バスケス
MF 23 ネイサン・テラ
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 14 パトリック・シック
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 16 A. Tape
MF 6 E. Fernández
MF 9 クラウディオ・エチェベリ
MF 17 エリース・ベン・セギル
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 19 E. Poku
FW 30 I. Maza
FW 35 C. Kofane
監督
ヒュルマンカスパー
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 41 F. Doumbia
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります