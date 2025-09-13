ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」は最終日、優勝戦を迎える。

予選トップ通過の馬場が準優も圧勝。堂々のファイナル1号艇を手にした。相棒の36号機も徐々に合ってきて上位クラス。インからビシッと踏み込めば、ぶっちぎりまである。相手はレース巧者の瓜生。馬場に一瞬でも隙ができれば逃さない。峰もここ一番は勝負強い。久々に当地でアピールするか。太田は大会7Vをかけての全速勝負。松井はコース取りに注目。近況好調の吉田も侮れない。

＜1＞馬場貴也 雨で気温が下がり、さすがにペラが合っていなかった。足に関しては悪くないけどターン回りはもう少し。

＜2＞瓜生正義 雨の前はいい感じだったし足はいい方だと思う。でも出足、回り足は普通。

＜3＞太田和美 足には余裕がありました。スリット付近はいいと思うけど出足は自信がない。

＜4＞吉田裕平 行き足から伸びがいい。スリット近辺がいいし、徐々にいいターンができてきた。

＜5＞峰竜太 雨が降って回転的にちょうど良かった。出足が良かった。

＜6＞松井繁 入り口はいいけど、出口の足が足りない。優勝戦はいいエンジンばかりだからしんどいと思う。