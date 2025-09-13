¡Úµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈUP¡×¡ÛÀ¾²¬Áó»Ö¡¡·»¤È¤È¤â¤ËÈôÌö¤ò´ü¤¹¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¼Äºê¥Ö¥é¥¶¡¼¥º
¡¡¹áÀî»ÙÉô¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÇÍË¾¤Ê·»Äï¡¢»ÐËå¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬Â¿¤¤¡£À¾²¬·»Äï¡Ê¸²¿´¡õÁó»Ö¡Ë¤â¾Íè¤ÏÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÆ±»þ»²Àï¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤À¡£
¡¡·»Äï¤È¤â¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥â¥È¥¯¥í¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ü¡¼¥È³¦¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£·»¤Î¸²¿´¤Ï¤¹¤Ç¤ËG1¤Ç½àÍ¥1¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£Äï¤ÎÁó»Ö¡Ê21¡á¹áÀî¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯È¾¤Î134´üÀ¸¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿Ê²½¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤Û¤É¿¤ÓÀ¹¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¾²¬Áó»Ö¡£½é¾¡Íø¤Ïº£Ç¯5·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡£4¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¿å¿Àº×¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£7·î¤Î¤È¤³¤Ê¤á¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¡£9·î¤Î¤Ó¤ï¤³¤Ç¤Ï2²óÌÜ¤Î½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢5¥³¡¼¥¹¤«¤é3Ãå¤È·òÆ®¤·¤¿¡£½éÍ¥½Ð¤Ï¡¢¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡1M¤Ç¹ë²÷¤Ë¹¶¤á¤ë¤è¤ê¡¢Æ»Ãæ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼Àï¤Ç±Ô¤¤ÄÉ¤¤¾å¤²¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¥¿¡¼¥ó¾¡Éé¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Ä¹¿È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÏÂÎ½Å¤¬60¥¥í¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£º£¤Ï¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£µ¬ÄêºÇÄãÂÎ½Å¤Î53¥¥í¤ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£»Õ¾¢¤ÎÊÒ²¬²íÍµ¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¡×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¾Ð¤ß¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¼ã¼ê¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡£ÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¼è¤ê¤¢¤¨¤ºAµé¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£¹áÀî»ÙÉô¤Ï¡Ê·»¤Î¡Ë¸²¿´¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¶¯¤¤ÀèÇÚ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤òÈ´¤¯¤³¤È¡£»Õ¾¢¤¬SG¤ò2²ó³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éËÍ¤Ï3²ó³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡·»¡¦¸²¿´¤âÄï¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó¤Ï¾å¼ê¡£A1¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì½ï¤ËµÇ°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï¼Äºê·»Äï¡Ê¸µ»Ö¡õ¿Î»Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊÈà¤é¤Ï¡Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â·»Äï¤Ç¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ø·¸¡£¤¢¤ó¤Ê·Á¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡£¿ôÇ¯¸å¡¢ÂçÉñÂæ¤ò·»Äï¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡þÀ¾²¬¡¡Áó»Ö¡Ê¤Ë¤·¤ª¤«¡¦¤½¤¦¤·¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¹áÀî»ÙÉô134´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢24Ç¯5·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç½é½ÐÁö¡£º£Ç¯5·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç½é¾¡Íø¡£ÄÌ»»4¾¡¡£Æ±´ü¤ÏÀÐ°æ¿Ä¹¡¢Ä¹Ã«ÀîÃÈ¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë69¡¢53¥¥í¡£·ì±Õ·¿B¡£