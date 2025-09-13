13日午前4時5分、三重県と気象台は、四日市市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。

＜全域解除＞

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

＜解除された市区町村＞

・四日市市

