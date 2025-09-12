コールセンターで「お客様の声が聞こえない！」えっ、なんで！？ 同僚の『ツッコミ』に、赤っ恥！

職場で大きなミスをして赤っ恥をかいた経験はありませんか？ 今回は筆者の実体験をご紹介。コールセンター勤務中にやらかしてしまい、職場は笑いの渦に……！？

インフルエンザ後、久々に職場復帰したら……

通話を終えた後、周りから「本当に今日、出勤して大丈夫だったの？」「お願いだから初日から笑わせないでよ～！」とツッコミの嵐が！ この日以来、私は「伝説のひとりごとオペレーター」と呼ばれるようになりました。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

FTNコラムニスト：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。