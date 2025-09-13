º´Æ£¿´·ë¡¡»ÃÄê¼ó°ÌÉâ¾å¡ª¹â¹»»þÂå¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¸·¤·¤µ³Ø¤ó¤ÀÆñ¥³¡¼¥¹¤Ç¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¡Ö¥³¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ä¤³¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡°ñ¾ë¸©¡¡ÂçÀöGC¡Ê6840¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡Ë
¡¡Á°Æü¤«¤é»ý¤Á±Û¤·¤¿Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè2R¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüË×¤Î¤¿¤á10¿Í¤¬¶¥µ»¤ò½ªÎ»¤Ç¤¤º¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È4ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ÇÂè2R¤ËÎ×¤ó¤À¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Îº´Æ£¿´·ë¡Ê¤ß¤æ¡¢22¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Çµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Á°½µÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿ÀÄÌÚÀ¥¡¢¶âÂô¤«¤é³Ø¤ó¤À¡ÖÎÏ¤ß¤¹¤®¤º¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¡×µ»½Ñ¤ò»È¤¤¡¢100¥ß¥ê¤Î¿¼¤¤¥é¥Õ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ê20¥ä¡¼¥É¤ò54ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£¤¿¤À°ì¿Í¡¢2Æü´Ö¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¹â¹»¤Ï°ñ¾ë¡¦ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¤Ë¿Ê³Ø¡£ºß³ØÃæ¤âÂçÀöGC¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç²ó¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£É÷¤È¾¾ÎÓ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¸·¤·¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¾ì½ê¤Ë¥×¥í¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ65¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«7¥¢¥ó¥À¡¼¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÂÇ°ìÂÇ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤«¤Ê¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Û¥ó¥À¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿22ºÐ¡£¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤Ø¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥³¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤òÌÜÉ¸¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡£½µËö¤âÆñ¥³¡¼¥¹¡¢ÂçÀö¤È¤Î¾¡Éé¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¡¡¡ÊÊ¡±Ê¡¡ÌÉ§¡Ë