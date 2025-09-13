Mrs. GREEN APPLEが12日、都内で青森県・長野県合同グリーンアップル大使任命式に出席した。ボーカルの大森元貴（28）は「青りんごの良さを、ミセスの良さを、日本中に“グリーンアップル”を届けていきたい！」と意気込んだ。

今年はデビュー10周年。バンド名に「いつまでも熟さずに青りんごのような気持ちで」との思いを込めただけに感激のコラボだ。「いろいろやったけど、まだまだワクワクできることがあった。結成した日にはまさか青りんごを背負うことになるとは思ってなかった」。7月に横浜港の山下ふ頭で自己最多10万人を動員する野外コンサートを実施。来月には55万人動員予定の初5大ドームツアーが控えるが、これに匹敵する喜びと強調した。

しかし、大森はまさかのりんごアレルギー。「何度も“本当に就任していいの？”と確認しました。食べられないけど、全力で応援したい」と自虐的に語った。ギターの若井滉斗（28）とキーボードの藤澤涼架（32）は青りんごを試食し、大森は香りだけで“食リポ”。「食べたくなりますね」とコメントして会場を和ませた。