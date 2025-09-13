ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）からの１０連戦で史上６人目の２年連続５０本塁打を狙う。地区優勝マジック「１３」のチームは、まずは敵地で同地区３位のジャイアンツと３試合。現役最多勝右腕バーランダーを打ち崩し、勝利につながる一撃を見舞う。

史上６人目の大記録に向け、ラストスパートをかける。レギュラーシーズンは残り１６試合。昨季自己最多の５４発を放ち、２年連続本塁打王に輝いた大谷は今季もここまでリーグ２位の４８本。０１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）以来２３年ぶりの快挙を目前に控え、１２日（同１３日）からは同地区３位で８ゲーム差のジャイアンツと１０連戦のうち計７試合を戦う。

初めの３試合の会場となる敵地・オラクルパークといえば、右翼場外のマッコビー湾に飛び込むホームラン「スプラッシュヒット」が有名。大谷は今年７月１１日（同１２日）に日本人選手では初の名物場外弾をマークした。同ヒットとして正式認定されるのはジ軍の選手のみで、他球団の選手は“参考記録”となるが、年間２発目となれば００年の開場以降、ビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙になる。節目の一発を海に打ち込む可能性も十分にあるはずだ。

１２日に激突するのは、現役最多２６５勝を挙げている４２歳のバーランダー。大谷はエンゼルス時代に通算２３打数５安打の打率２割１分７厘、２本塁打、１０三振と互角の戦いを繰り広げてきた。渡米１年目の１８年５月にはメジャーで初めて同じ投手に１試合３三振を奪われ「いくら払ってでも経験する価値のあるボール」と振り返ったが、あれから７年。ＭＬＢ最強打者の一人に成長した背番号１７は、２年ぶりの対戦となる大ベテランにどんなアプローチをするだろうか。

５連敗の後の４連勝で１０日（同１１日）にマジック再点灯となったド軍の最短地区優勝は１８日（同１９日）。チームの勝利とともに、大谷が狙うのは「５０」の大台。初めて２年連続５０号を成し遂げたのは１９２０〜２１年のベーブ・ルース（ヤンキース）だった。同じ二刀流の“野球の神様”に肩を並べる瞬間も近づいている。（中村 晃大）

◇スプラッシュヒット ジャイアンツ本拠地・オラクルパーク右翼場外のマッコビー湾に飛び込んだジ軍選手による本塁打の呼び名。００年の開場から１０７本が誕生している。今年７月に大谷は敵軍６５号を放ち、両軍通算ではこれまで１７３本。１０年８月には福留孝介（カブス）が場外弾を放ったが、着水前に観客席後方の旗に当たったためカウントされなかった。