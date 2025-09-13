【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー（スカイライダー）】 【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダースーパー1】 【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーZX】 参考出品 発売日・価格：未定

10月発売予定の「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーストロンガー」により、現代のアクションフィギュアで「栄光の7人ライダー」が揃うわけだが、「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で9月12日より開催中の「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」にて、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で企画中の「スカイライダー」「スーパー1」「ZX（ゼクロス）」が参考出品された。

左からスカイライダー、スーパー1、ゼクロス。昭和2期の仮面ライダーだ

昭和ライダーの2期シーズンとなる1979年の「仮面ライダー（新）」から、雑誌企画で展開された「仮面ライダーZX」までの3人のライダー達。1984年放映の特番「10号誕生！仮面ライダー全員集合!!」で、ゼクロスを含む10人の仮面ライダーが揃ったわけだが、アクションフィギュアでもそれがついに実現に至った。

「10号誕生！仮面ライダー全員集合!!」のイメージで展示された10人のライダー達

それぞれ真骨彫製法のフォーマットに則って、劇中の姿を忠実に再現しており、スカイライダーは後期カラーの明るいグリーンの体色で企画され、ベルトの横にあるセイリングジャンプ用の重力低減装置なども設定通りだ。

スーパー1は最もスタンダードなスーパーハンドを装備した状態で、フリンジのような形状は紐状の素材で表現しているように見える。ファイブハンドが再現されるのも間違いないだろう。

そしてゼクロスはその大きな特徴でもある体格の再現がグッと来たポイントだ。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー（スカイライダー）」。参考出品。発売日、価格は未定

番組後期の明るいグリーンの姿を立体化している。飛行ポーズの再現にも期待

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダースーパー1」。参考出品。発売日、価格は未定

展示された試作品はベルトのサイクロードが閉じた状態だったが、開いた状態のものも用意されることが予想される

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーZX」。参考出品。発売日、価格は未定

ゼクロスの特徴的なマスクやベルト、体格までも忠実に再現。試作品や過去シリーズを見る限り、マフラーは全て布製となるようだ

展示された試作品を見る限りは、これまでの7人ライダー同様完成度はかなり高い印象で、今後の商品化に向けたブラッシュアップに期待がかかる。

まだ企画段階の商品のため、仕様などは未発表だが、今回や今後のイベント出展で評判が高まれば、7人ライダーと同様に商品化されることも間違いなさそうだ。機会があればぜひイベントの会場でその姿を確認してほしい。

(C)石森プロ・東映