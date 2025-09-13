NY株式12日（NY時間14:05）（日本時間03:05）
ダウ平均　　　45920.16（-187.84　-0.41%）
ナスダック　　　22145.93（+102.86　+0.47%）
CME日経平均先物　44585（大証終比：+105　+0.24%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9283.29（-14.29　-0.15%）
独DAX　 23698.15（-5.50　-0.02%）
仏CAC40　 7825.24（+1.72　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.560（+0.018）
10年債　 　4.066（+0.046）
30年債　 　4.682（+0.029）
期待インフレ率　 　2.374（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.715（+0.058）
英　国　　4.671（+0.065）
カナダ　　3.195（+0.034）
豪　州　　4.215（-0.018）
日　本　　1.587（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.59（+0.22　+0.35%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3687.90（+14.30　+0.39%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115961.63（+1533.57　+1.34%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1711万0139（+226278　+1.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ