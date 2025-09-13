ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１８７ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間14:05）（日本時間03:05）
ダウ平均 45920.16（-187.84 -0.41%）
ナスダック 22145.93（+102.86 +0.47%）
CME日経平均先物 44585（大証終比：+105 +0.24%）
欧州株式12日終値
英FT100 9283.29（-14.29 -0.15%）
独DAX 23698.15（-5.50 -0.02%）
仏CAC40 7825.24（+1.72 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.560（+0.018）
10年債 4.066（+0.046）
30年債 4.682（+0.029）
期待インフレ率 2.374（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.715（+0.058）
英 国 4.671（+0.065）
カナダ 3.195（+0.034）
豪 州 4.215（-0.018）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.59（+0.22 +0.35%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3687.90（+14.30 +0.39%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115961.63（+1533.57 +1.34%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1711万0139（+226278 +1.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
