お彼岸前の残暑はわかりきっていることではないか。

13日開幕の世界陸上で競歩（男女35キロ=13日）とマラソン（女子14日、男子15日）のスタート時間が11日、変更された。当初は、気候条件や観客の観戦のしやすさ、大会運営などを考慮して午前8時の予定だったが、今も真夏並みの暑さが続いていることから、主催の世界陸連と東京2025世界陸上財団は、世界陸連の医科学部門と協議のうえ、選手の健康と安全を最優先し、スタート時間を30分早めることを決めた。選手の準備やコンディションを考慮し、できる限り早い時期に選手に伝えるため、このタイミングでの決定になったという。

酷暑のマラソンで思い出すのは4年前の東京五輪だ。東京よりは5度ぐらい気温が低いとの理由で、競歩とマラソンの会場を札幌に移したが、8月8日午前7時にスタートした男子マラソンは、106人中30人が途中棄権。73位でゴールした服部勇馬は重い熱中症でダウンし、体温は41度もあって危険な状態だった。

その2日前に行われた男子50キロ競歩は早朝5時30分にスタートしても、59人中10人が途中棄権。6位でゴールした川野将虎は熱中症で全身けいれんを起こした。この時の気温は30度、湿度79％。マラソンのゴール時は28度。30度以下でも悲劇は避けられなかった。

19年の世界陸上ドーハ大会の女子マラソンは強い日差しを避けるため、現地午後11時59分にスタート。それでも気温30度、湿度90％の中で、68人中28人が途中棄権。世界から批判の声が上がり、この悲劇を教訓に東京五輪では札幌に会場を移したのだが、同じことの繰り返しだった。

隔年の8月に開催される世界陸上のマラソンは、気候変動による猛暑の影響で、31年大会以降は11月にアテネで独立開催する案が検討されているとの報道もあるが、その前に今回の東京だ。ちなみに、マラソンの発着場となる国立競技場がある新宿区のここ数日の午前7時30分の気温は28度前後。たった30分のスタート繰り上げで惨事は避けられるのか。