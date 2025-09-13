夏服 → 秋服の切り替えに“この1枚”！【ZARA】トレンド感100点♡「秋っぽスカート」

夏から秋へ季節の変わり目。シフトコーデには【ZARA（ザラ）】の「秋っぽスカート」が活躍しそう。オレンジ・ネイビー・グリーン・ブラウンといった、トレンドカラーでもあり秋ムードも高まるスカートが続々発売されています。フリルディテールやパレオ風デザインなど、秋コーデの主役になりそうなおしゃれスカートが登場。

秋らしさもトレンド感もアップするフリルスカート

【ZARA】「ZW COLLECTION アシンメトリーフリル ミディ丈スカート」＜オレンジ＞ \9,990（税込）

歩くたびにヒラヒラ揺れる、大ぶりフリルが印象的なスカート。個性的なアシンメトリーデザインがおしゃれ見えもサポートします。トレンドカラーのオレンジは、くすみ感のある色味で秋っぽい雰囲気を演出。派手見えしすぎないので、大人もコーデに取り入れやすそうです。

セレモニーシーンにも活躍しそう！ エレガントなレーススカート

【ZARA】「ZW COLLECTION レースミディスカート」＜ネイビーブルー＞ \10,990（税込）

明るめのブルーを取り入れていた夏コーデ。深みのあるネイビーブルーにチェンジするだけで、シフトコーデも上手くいきそう。知的で清楚な印象を与え、繊細なレース生地が上品な華やかさも演出。プライベートだけじゃなく、ビジネスシーンやセレモニーシーンにも活躍しそうです。

手持ちのボトムスを今っぽく更新できるパレオ風スカート

【ZARA】「セミシースルーテクスチャーパレオスカート」＜ミディアムグリーン＞ \5,290（税込）

パレオ風デザインが特徴。一点投入でトレンド感のあるスタイルを実現できるスカート。ほんのり透け感のあるシースルー素材で作られているため、手持ちのボトムスにサッと巻くだけで、レイヤードスタイルも簡単に完成。長めのリボンもポイントになり、シンプルコーデもおしゃれに垢抜けそうです。

旬のクラシカルスタイルを楽しめるフレアスカート

【ZARA】「ベルト付きフレアミディスカート」＜ブラウン＞ \8,590（税込）

昨シーズンに続く、トレンドカラーのブラウン。こっくり深みのあるブラウンは、秋ムードが一気に盛り上がりそう。こちらのスカートは、フロントにダーツを入れたAラインシルエットが特徴。旬のクラシカルスタイルを楽しみたい人にぴったりです。エンボス加工を施した付属のベルトもコーデのいいアクセントに。

