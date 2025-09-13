NY株式12日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均　　　45933.91（-174.09　-0.38%）
ナスダック　　　22144.39（+101.32　+0.46%）
CME日経平均先物　44570（大証終比：+90　+0.20%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9283.29（-14.29　-0.15%）
独DAX　 23698.15（-5.50　-0.02%）
仏CAC40　 7825.24（+1.72　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.558（+0.016）
10年債　 　4.066（+0.046）
30年債　 　4.688（+0.035）
期待インフレ率　 　2.376（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.715（+0.058）
英　国　　4.671（+0.065）
カナダ　　3.195（+0.034）
豪　州　　4.215（-0.018）
日　本　　1.587（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.58（+0.21　+0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3688.80（+15.20　+0.41%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115835.50（+1407.44　+1.23%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1709万6161（+207724　+1.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ