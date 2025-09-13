ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１７４ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均 45933.91（-174.09 -0.38%）
ナスダック 22144.39（+101.32 +0.46%）
CME日経平均先物 44570（大証終比：+90 +0.20%）
欧州株式12日終値
英FT100 9283.29（-14.29 -0.15%）
独DAX 23698.15（-5.50 -0.02%）
仏CAC40 7825.24（+1.72 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.558（+0.016）
10年債 4.066（+0.046）
30年債 4.688（+0.035）
期待インフレ率 2.376（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.715（+0.058）
英 国 4.671（+0.065）
カナダ 3.195（+0.034）
豪 州 4.215（-0.018）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.58（+0.21 +0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3688.80（+15.20 +0.41%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115835.50（+1407.44 +1.23%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1709万6161（+207724 +1.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45933.91（-174.09 -0.38%）
ナスダック 22144.39（+101.32 +0.46%）
CME日経平均先物 44570（大証終比：+90 +0.20%）
欧州株式12日終値
英FT100 9283.29（-14.29 -0.15%）
独DAX 23698.15（-5.50 -0.02%）
仏CAC40 7825.24（+1.72 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.558（+0.016）
10年債 4.066（+0.046）
30年債 4.688（+0.035）
期待インフレ率 2.376（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.715（+0.058）
英 国 4.671（+0.065）
カナダ 3.195（+0.034）
豪 州 4.215（-0.018）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.58（+0.21 +0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3688.80（+15.20 +0.41%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115835.50（+1407.44 +1.23%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1709万6161（+207724 +1.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ