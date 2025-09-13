きょうの為替市場は方向感のない中、ポンドドルは１．３５ドル台半ばでの上下動が続いている。一方、ポンド円はドル円の上げがサポートし、２００円台を回復。一時２００．４５円付近まで上昇し、年初来高値を更新した。



本日は７月の英ＧＤＰが発表になっていたが、前月比横ばいとなり英経済の足踏み状態を示した。ただ、インフレが依然高止まりしている中、英中銀は来週の金融政策委員会（ＭＰＣ）で追加利下げへの慎重姿勢を維持すると見込まれる。月次ＧＤＰはサービス業と建設業が伸びたものの、鉱工業生産が０．９％減少、製造業も１．３％減少した。



減速にもかかわらず、英経済は年初来で堅調な推移を見せており、英政府は今年これまでの成長はＧ７の中で最速と主張している。ただし、リーブス財務相が財政規律を守るために１１月に公表予定の秋季予算案で、一部増税に踏み切り、それが成長を鈍らせると見られている。



GBP/JPY 200.32 USD/JPY 147.75 GBP/USD 1.3558



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

