　13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万4470円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては298.12円安。出来高は7590枚となっている。

　TOPIX先物期近は3133.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.99ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44470　　　　　 -10　　　　7590
日経225mini 　　　　　　 44475　　　　　　-5　　　116302
TOPIX先物 　　　　　　　3133.5　　　　　　-2　　　　9316
JPX日経400先物　　　　　 28165　　　　　 -10　　　　 679
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　-2　　　　 558
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース