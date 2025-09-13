日経225先物：13日2時＝10円安、4万4470円
13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万4470円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては298.12円安。出来高は7590枚となっている。
TOPIX先物期近は3133.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44470 -10 7590
日経225mini 44475 -5 116302
TOPIX先物 3133.5 -2 9316
JPX日経400先物 28165 -10 679
グロース指数先物 751 -2 558
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3133.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44470 -10 7590
日経225mini 44475 -5 116302
TOPIX先物 3133.5 -2 9316
JPX日経400先物 28165 -10 679
グロース指数先物 751 -2 558
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース