ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 3連休の天気は？土曜は“警報級”大雨 月曜は猛暑予想も 三重… 3連休の天気は？土曜は“警報級”大雨 月曜は猛暑予想も 三重県で記録的短時間大雨情報 道路は膝上の高さまで冠水【news23】 3連休の天気は？土曜は“警報級”大雨 月曜は猛暑予想も 三重県で記録的短時間大雨情報 道路は膝上の高さまで冠水【news23】 2025年9月13日 1時56分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 連日、大気が不安定な状態が続きますが、今夜も三重県で記録的短時間大雨情報が発表されました。この週末は三連休ですが、土曜日は、広い範囲で警報級の大雨となるおそれがあり、警戒が必要です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, ネジ, フローリング, 訪問介護, 思いやり, 慰霊祭, 鎌倉, デイサービス, 大船, 配線