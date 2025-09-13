TBS NEWS DIG Powered by JNN

連日、大気が不安定な状態が続きますが、今夜も三重県で記録的短時間大雨情報が発表されました。この週末は三連休ですが、土曜日は、広い範囲で警報級の大雨となるおそれがあり、警戒が必要です。