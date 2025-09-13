noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第13回は「親ガチャ」って何だろう。私がほしかったのは「裕福」ではなくて「普通」の家庭だった」です

親ガチャ

「夏休み、ハヤトはニューヨークに旅行らしい」

「リツキんちのお年玉、10万円だって」

長男がSNSやLINEを眺めながら、裕福な友達の近況をつぶやいている。

もしかして「うちは親ガチャハズレだわ」とでも思っている……？

「親ガチャ」という言葉が普及して久しい。この言葉は、人生がどのような親のもとに生まれるかによって決まるという考え方を、何が出るかわからないカプセルトイの「ガチャガチャ」になぞらえたものだ。

裕福な家庭に生まれ、良い教育を受けられることは人生において有利だ。一方、貧しい家庭や問題を抱えた親のもとに生まれた場合、大きなハンデとなる。

どの親のもとに生まれるかなんて自分では選ぶことができない。そりゃあ選べるもんなら私だって高級寿司店の大将がお寿司を握りに来たり百貨店の外商の人が商品を持ってきたりするような家庭に生まれて、世間知らずな発言なんかして友達にドン引きされてみたい！

親ガチャ一番の「ハズレ」は

私の家は貧乏だった。父のギャンブル依存症に加え、母がエホバの証人というカルト宗教に入信。果ては父が行方不明になり高校を中退せざるを得なかった。いわゆる、親ガチャ大ハズレの家庭だろう。

ただ個人的には、親ガチャでいうところの一番の「ハズレ」は、精神的に不安定な親のもとで育つことなんじゃないかと思っている。

厚生労働省は令和６年度の厚生労働白書で「精神的に不安や緊張を抱える環境は、子どもの人格形成に大きな悪影響を及ぼすことがある」と述べているが、まさにその通りだと思う。

「ありのままで大切な存在」と思えず自己肯定感が低い。「役に立たなければ存在している価値がない」と感じ、自分を必要としてくれる人にどっぷりと依存してしまう傾向は、子どもの頃に形成されたものだとひしひしと感じている。

貧乏ももちろんハズレだが、それ以上に、母が「神への祈りがたりない？ どうしたら救われる？ 何もかもお母さんが全部悪いね！」とヒステリックに怒鳴り散らしたり、「愛のムチ」と称して日々私たちをムチで打ったりすることが私の自己肯定感を殺していった。彼女の機嫌を損ねないよう顔色をうかがいながら過ごす毎日は、常に不安と緊張に満ちていた。

祖父に支配され続け、ろくでもない男（父）に騙された母もまた被害者なのかもしれない。

だが、私は違う。母を反面教師にして、強くて、優しい人になりたい。

しかし「あの人みたいに弱くてはダメだ、呪いを繰り返してはいけない」と必死に心で唱えているはずなのに、気づくと私も大切な人を相手に言葉や態度でコントロールしようとしてしまうのだ。学んだ覚えなんて全くないのに、しっかりと身に付いてしまっている。

生まれつきヒスの才能がありすぎるのだろうか。全然嬉しくない。

自分の中に母を見つけるたびに絶望し、その部分をえぐり出して踏み潰して捨てたい気持ちでいっぱいになる。

「親ガチャ当たりの家庭」で育った夫

先日、お盆休みに三重県の夫の実家に帰省した。夫の実家に行くと「ああ、ここは親ガチャ当たりの家庭だな」としみじみ感じる。

夫の両親、３人兄弟の弟たち、犬のナナ。全員がのんびりしていて優しい。弟たちはもう２人とも40歳前後なのに、夫が帰省する時には必ずタイミングを合わせて帰省する。「だって会いたいじゃん」とのことだ。なに、その真っ直ぐな兄弟愛！ 目がくらみそうだ。

愛知から我々がやってくるのを家の前の角まで家族みんなで出迎え、帰りはみんなでお見送りをしてくれる。灼熱の真夏でも、大雪の極寒でも、必ずだ。私は今「北の国から」でも観てるのか？ と思う。

言葉少なめで強面なお義父さんからは、夫に毎週「仕事はどうだ？ 体調はどうだ？ 家族みんなは元気にしているか？」と連絡が来るし、お義母さんは私が病気をして寝込むと、車で県をまたいでやってきて、代わりに子どもたちの世話をしてくれる。

私は15年経ってもなかなか馴染めていない。それでも全員が大きな愛で決して私のことを諦めず、家族のように接してくれるのだ。

古いけれど大きい家には、家族の成長の証や、先祖の想い出がたくさん残っている。食卓を囲んでいつまでも楽しく話していて、誰一人として自室にさがらない。初めて見た時は驚いた。

内容はいつも同じ。

「昔、自転車でじいさんの畑に頭から突っ込んだときなぁ」

「おまえたちが車の後部座席に鼻クソを……」

「裏のカズくん（夫の同級生）がなぁ」

延々と家族や近所の人たちの思い出について話している。それを、もうすっかり中年の３兄弟が全員笑って聞いているのだ。いっっっつも、同じ話なのに。

私の家族の場合

私の家族は集まっても何も話すことがない。昔のことは誰もが触れられたくないし、引越しばかりしていて近所の人たちのことなど知らない。

子どもたちの近況くらいしか話題がなく、ひととおり食事が終わるとみんなそれぞれしれーっとテーブルからいなくなる。

タバコを吸いに行く者、仕事に戻る者、ゲームをする者。私はその時間のために、いつも本を持参している。でも心が落ち着かないから読もうとしても文字が滑るばかりで頭に入らない。帰る時間までの時間が果てしない。

なんのために集まっているのだろう。それでも年に２回、数時間くらい会いに行かないと。血のつながった家族なんだから。……家族ってなんなんだろう？

普通の「家族」とは、夫の家族のような感じなのだろうか？ 夫の家族に会うと、誰もが家族との時間そのものを慈しんでいる様子に、羨ましさを超えてその場にいるのが苦しくなる。

こんなに愛されて育っていたらどんなに幸せか。こんな家族の中で育っていたら、他人のことも自分のこともちゃんと愛せる人間になっていたのだろうか。

私が求めていたのは、あったかい普通の家族だった。裕福な家庭を羨ましいとも思うけれど、何よりも欲しかったのは、ありのままの自分を受け入れ、愛してくれる家族、会いたい、帰りたいと心から思える家族だ。

でも、未来は変えられる

いや。今さらこんなことを言ったってしょうがない。欲しかったものを嘆き続けたってどうにもならない。

親ガチャという言葉で全てを生まれのせいにして、自分の人生を自分の責任で生きないわけにもいかない。この時代に、この国で、あの家に生まれたことは、他の誰のせいでもない。

哲学者のハイデガーはこう言っている。「私が私であることに、何の理由もない」

過去は変えられない。でも、未来は変えられる。これから、どう生きるか。呪いのように心にまとわりつく過去も、負の連鎖も、絶対に子どもたちには渡したくない。

私は自分の人生を自分の力で引き受け、自分ができる限りの「当たり」を創造していくしかないのだ。

果たして我が家の二人の息子たちは今この家族を「ありのままの自分を受け入れ、愛してくれる場所」だと感じてくれているだろうか。

愛の連鎖を生み出す力

そう思っていたある日、子どもたちが何やら「親ガチャがどうのこうの……」と話しているyoutube動画を見ながら、コソコソと話し合っていた。

「うちは親ガチャまあまあラッキーじゃね？」

「だよな。ママはたまに怖いけどオタクだからゲームいっぱいやらせてくれるし、パパは陽キャだし。助かったー」

「え、そうなの！？ うちがラッキーなの！？」

年２回、海外旅行に行ってるハヤトくんちじゃなくていいの！？

「ていうか……誰がオタクだこら！」

つい反応してしまった手前、恥ずかしくて茶化したが、目頭から涙が溢れそうになるのを我慢するのが大変だった。

……ああ、できるのかもしれない。

子どもたちが私のことを、冗談でも「まあまあラッキー」と言ってくれる。それ以外に欲しい評価はもう他に何もない。

もしかしたら、変えていけるのかもしれない。

きっと私には愛の連鎖を生み出す力がある。そう信じよう。



