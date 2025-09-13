NY株式12日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　45925.47（-182.53　-0.40%）
ナスダック　　　22111.55（+68.48　+0.31%）
CME日経平均先物　44520（大証終比：+40　+0.09%）

欧州株式12日GMT16:04
英FT100　 9283.29（-14.29　-0.15%）
独DAX　 23698.15（-5.50　-0.02%）
仏CAC40　 7825.24（+1.72　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.566（+0.025）
10年債　 　4.078（+0.057）
30年債　 　4.700（+0.046）
期待インフレ率　 　2.381（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.715（+0.058）
英　国　　4.671（+0.065）
カナダ　　3.200（+0.039）
豪　州　　4.215（-0.018）
日　本　　1.587（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.25（+0.88　+1.41%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3683.70（+10.10　+0.27%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115139.81（+711.75　+0.62%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1702万1118（+105218　+0.62%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ