ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１８２ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 45925.47（-182.53 -0.40%）
ナスダック 22111.55（+68.48 +0.31%）
CME日経平均先物 44520（大証終比：+40 +0.09%）
欧州株式12日GMT16:04
英FT100 9283.29（-14.29 -0.15%）
独DAX 23698.15（-5.50 -0.02%）
仏CAC40 7825.24（+1.72 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.566（+0.025）
10年債 4.078（+0.057）
30年債 4.700（+0.046）
期待インフレ率 2.381（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.715（+0.058）
英 国 4.671（+0.065）
カナダ 3.200（+0.039）
豪 州 4.215（-0.018）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.25（+0.88 +1.41%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3683.70（+10.10 +0.27%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115139.81（+711.75 +0.62%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1702万1118（+105218 +0.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
