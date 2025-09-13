ドル円は１４７円台後半 米国債利回り、今後数カ月は低下トレンドとの見方＝ＮＹ為替 ドル円は１４７円台後半 米国債利回り、今後数カ月は低下トレンドとの見方＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

きょうのドル円は買いが優勢となっており、１４７円台後半での推移となっている。先週から今週にかけての米雇用指標やインフレ指標を受けて、市場の米利下げ期待は観測から確信に変わった。市場は、来週のＦＯＭＣでの利下げ再開を確実視しているが、一部で期待されている大幅利下げまではないと見られている。



本日のドル円の上げについては、影響が大きい米国債利回りが上昇していることもフォローとなっているようだ。ただし、ストラテジストからは、米国債利回りは今後数カ月間、一直線ではないものの低下するとの見方が出ている。不安定だが、基調トレンドは利回り低下を示しているという。



米国債の長期ゾーンは引き続きＦＲＢの政策見通しの変化に敏感に反応しており、１０年債利回りは今後数カ月間でさらに低下し、３．８０％近辺で底を打つと見ているという。



USD/JPY 147.80 EUR/JPY 173.20

GBP/JPY 200.32 AUD/JPY 98.12



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト