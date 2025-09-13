¥É¥¸¥ã¡¼¥¹13Æü¤«¤é10Ï¢Àï¡ª¡¡½éÀïÀèÈ¯¤Ï»³ËÜ¡¡ÂçÃ«3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤ØÀµÇ°¾ì
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤«¤é¡¢ÃÏ¶è3°Ì¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¾¡Éé¤Î10Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£12Æü¤Ï¹äÏÓ¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼Åê¼ê¡Ê42¡Ë¤È¥É·³°ÜÀÒ¸å½éÂÐ·è¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥Õ·³3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¡¢2ËÜº¹¤ÇÄÉ¤¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î50ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ÈÅê¼ê¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ¤²¹¤Ï¤°¤Ã¤È²¼¤¬¤ê20ÅÙÁ°¸å¡£¡Ö¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡×ÆÃÍ¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤ë¡£12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤«¤é¤Î10Ï¢Àï¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¶õÏ©¤ÇÌó1»þ´Ö30Ê¬¡¢ËÌ¾å¤·¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯13¤¬ºÆÅÀÅô¡£ºòÇ¯¤Î9·î26Æü¤è¤ê¤âÁá¤¤ºÇÃ»18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¡¢¾¡Éé¤Î10Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë¡£12Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢42ºÐ¤Î¸½ÌòºÇÂ¿265¾¡±¦ÏÓ¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï23ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦217¡¢2ËÜÎÝÂÇ3ÂÇÅÀ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î23Ç¯8·î11Æü°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î18Ç¯5·î¤Î½éÂÐÀï¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»°¿¶¡£ÂçÃ«¤Ï¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¸«¤¿°ìÈÖÂ®¤¤µå¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ëµå¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤éÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢·Ð¸³¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤â5·î¤ÎËÜ»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖæÆÊ¿¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥É·³ÀèÈ¯¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç9²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤À¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î±ç¸î¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡¡15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤«¤é¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È3Ï¢Àï¡£2ËÜº¹¤ÇÄÉ¤¦ËÜÎÝÂÇ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÀµÇ°¾ì¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë