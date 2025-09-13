東京・赤坂で30代の男性が包丁で刺され重体です。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された外国籍の男は「職場を紹介されず、犯行に及んだ」という趣旨の供述をしています。

「多くの人が見つめる先、救急車が1台止まっています。ビルの前です。飲食店などが立ち並ぶ繁華街ですけれども、今、規制線も敷かれ、東京消防庁の救急車、そして警察官の姿があります」

12日午後5時半ごろ、「従業員が急に刺された」と110番通報がありました。現場はビルの3階にある会社のオフィスで、被害者の男性は腹を刺され、意識不明の重体です。別の30代の男性も容疑者から包丁を取り上げる際、右手の指を切る軽いけがをしました。容疑者の姿を見たという人は…

「外国人、ちょっと黒っぽい、痩せて背が高い。マスクで顔は見えなかった」

「連行されるところは見た。落ち着いていた」

殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、エチオピア国籍で東京・町田市に住むゲブレマリアム・メスフィン・ムラレット容疑者、61歳。取り調べに対し男性を刺したことを認めたうえで、殺意については「興奮してしまって覚えていない」と供述しているといいます。

容疑者は現場となった会社が経営していた飲食店でバーテンダーとして働いていましたが、およそ1年前に解雇されていて、「次の職場を紹介してもらう予定だったが、いまだに紹介されず、犯行に及んだ」という趣旨の供述をしているということです。