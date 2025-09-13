【ドラゴンクエストI＆II】 10月30日 発売予定 ※Steam版は10月31日発売予定 価格：7,678円

10月30日に発売が予定されているスクウェア・エニックスの国民的RPG、「ドラクエ」こと「ドラゴンクエスト」と、その続編「ドラゴンクエストII」のHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」。

本稿は、本作が発売されるまでの間に、ファミコン時代の「ドラクエ」シリーズの懐かしいヨモヤマ話をお届けする連載第6回である。今回も、今から38年前、1987年1月26日に発売された「ドラクエII」登場の衝撃を振り返ってみよう。引き続き、懐かしい思い出に浸りつつ楽しんでいただければ幸いだ。

「ドラゴンクエストII」の思い出

「ドラゴンクエストI」の思い出

当時について

筆者の分身であるローレシア王子は、無事にサマルトリア王子、ムーンブルク王女を仲間に加えると、風の塔に続いてドラゴンの角（ふたごの塔）を攻略し、ルプガナの町へと歩を進めました。

ここで衝撃を受けたのが、町中なのにバトルが発生することでした。「町にも敵がいるのかよ！」とツッコミを入れたところで後の祭り。HPもMPも十分に回復していない状態のまま現れた未知の敵、グレムリンを相手になす術がなく全滅させられてしまいました……。その後、何度かの失敗を経て、ついにグレムリン退治に成功。そのお礼にと船をもらい受け、初めて大海原に出ると同時に、ズンタッターの3拍子のBGMを初めて聞いたときの感動は、今なお忘れることができません。

航海中は、マニュアルに載っている世界地図を頼りに未知の島や町などを求め、広大なマップ上を冒険するのが楽しくてしかたがありませんでした。ただし、海上で出現する敵は強敵ぞろい。特に、うみうしから初めて痛恨の一撃を食ったローレシア王子が、たった一発で死んでしまったときは大きなショックを受けました。恐怖のあまり、以後うみうしに出会ったときは、しばらくの間「にげる」を選択する腰抜け野郎になりました（苦笑）。

主人公たちのレベル不相応の地域にうっかり上陸したときも、たびたび強敵に襲われて酷い目に遭いました。特に大灯台（塔）では、いっぺんに5体出現したドラゴンフライの先制攻撃を受け、炎を吐きまくられてあっという間に全滅したことも、今となっては良い思い出になりましたね。

本作でエンディングを迎えるためには銀、金、牢屋、水門の4種類の鍵と、水、月、星、太陽、命の5種類の紋章を入手することが必要です。

これらのアイテム探索で、最初に困ったのが金の鍵でした。筆者より先に進んでいた友人から、ザハンの町で入手できることは聞いていたのですが、そもそもザハンの町がどこにあるのかサッパリわからず。ザハンの町がある島がとても小さいこともあり、航海中に偶然発見するまでかなりの時間が掛かったと記憶しています。

紋章は水、月、星の3種類は敵を倒すことで、命の紋章は洞窟内の宝箱から、冒険を進めていくうちに自然と入手できましたが、最後まで隠し場所がわからなかったのが太陽の紋章でした。どこの町の住人だったか「紋章は炎のほこらにあるらしい」との情報は得ていたのですが、ほこらには「ここが炎のほこらです」などと教えてくれる人物は誰もいないこともあり、最初に訪れたときは、そこが炎のほこらであることに気付かずスルーしてしまいました。

すべての紋章を入手後にもらえる超重要アイテム、ルビスの守りもなかなか見付かりませんでした。ルビスの守りがもらえる精霊のほこらは、ザハンよりもさらに小さい、たった1ブロック分しかない島にあるので、こちらも発見するまでかなりの苦労を強いられたのも忘れられない思い出です。

（次回につづく）

「マンガで振り返る○○の思い出」とは

リメイク作品などの発売に合わせてオリジナル版の思い出や当時の背景などをマンガでユル～くふりかえるコーナーです。

絵：橘 梓乃

ゲーム歴40年超のフリーライター。主な著書・共著は「ファミダス ファミコン裏技編」、「ゲーム職人第1集」、「デジタルゲームの教科書」、「ビジネスを変える『ゲームニクス』」、「ナムコはいかにして世界を変えたのか ゲーム音楽の誕生」など。2014年より日本デジタルゲーム学会ゲームメディアSIG代表も務める。

テキスト：鴫原 盛之（フリーライター）