プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ヒレ肉のロースト　タイム風味」 「スパゲティーサラダ」 「ラディッシュのハチミツ酢漬け」 の全3品。
柔らかい豚ヒレ肉と、パリパリ食感のラディッシュ。おもてなしの時にも。

【主菜】豚ヒレ肉のロースト　タイム風味
乾燥ハーブをまぶして焼くだけで、いつもと違った印象に。おもてなしにも。

調理時間：20分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

豚ヒレ肉  (塊)300g
調味料
  塩  小さじ1/2
  コショウ  適量   タイム  (ドライ)小さじ1/2
  EVオリーブ油  大さじ1/2
ジャガイモ  2個
  塩  小さじ1/2
  バター  10g
パセリ  適量

【下準備】

ジャガイモは皮つきのまま洗って1個ずつぬれたままラップに包む。電子レンジで3分加熱し、裏返してさらに2〜3分加熱し、ひとくち大に切る。

【作り方】

1. 豚ヒレ肉に＜調味料＞の材料をからめ、幅2〜3cmに切る。

切ってからハーブをつけると、焼いた面のハーブが焦げやすくなります。
2. フライパンに分量外のサラダ油をひき、(1)を並べ蓋をして中火で焼く。8割程火が通ったら、裏返して両面焼き色をつける。器に盛る。

頻繁に裏返しせず、じっくりと焼くことによりドリップが出にくくなります。今回は蓋をして4分、裏返して2分焼いています。
3. (2)のフライパンでジャガイモを炒める。軽く焼き色がついたら、塩とバターを入れ、からめる。器に盛り合わせる。パセリを添える。

【副菜】スパゲティーサラダ
ゆでたスパゲティーが余った時にも。野菜をプラスして料理の付け合わせにも。

調理時間：15分
カロリー：185Kcal
材料（2人分）

スパゲティー  50g
キュウリ  1/2本 ニンジン  1/8本 水煮コーン  (缶)大さじ2
  砂糖  小さじ1
  塩  小さじ1/4
  コショウ  適量   マヨネーズ  大さじ1
  ケチャップ  大さじ1

【下準備】

キュウリはせん切りにし、分量外の塩で塩もみし、塩を洗い流して水気をきる。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

ニンジンは10gを目安にしています。

【作り方】

1. スパゲティーは半分に折り、たっぷりの湯で袋の表記時間通りゆでる。流水で冷まし、水気をきる。

2. ＜調味料＞のボウルに(1)とキュウリ、ニンジン、水煮コーン(缶)を加えて和え、器に盛る。

塩を入れてゆでたスパゲティーの場合は、＜調味料＞の塩を抜いてください。

【副菜】ラディッシュのハチミツ酢漬け
ほんのり甘いハチミツとシャキッとラディッシュ。ピンク色がきれいな前菜。

調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：29Kcal
材料（2人分）

ラディッシュ  5個
  塩  小さじ1/4
  酢  大さじ2
  ハチミツ  小さじ2
  水  大さじ2

【下準備】

ラディッシュは葉を切り落とし、縦半分に切る。大きい場合は4等分に切る。

小さい場合は底に十字に切り込みを入れる。

【作り方】

1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れ、強火で軽く沸騰させ、すぐに火を止める。

調味料を一度沸かすことにより、日持ちしやすくなります。
2. ビニール袋等にラディッシュと完全に冷めた(1)を入れ、20〜30分ほど漬けて器に盛る。

