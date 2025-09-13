【今日の献立】2025年9月13日(土)「豚ヒレ肉のロースト タイム風味」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ヒレ肉のロースト タイム風味」 「スパゲティーサラダ」 「ラディッシュのハチミツ酢漬け」 の全3品。
柔らかい豚ヒレ肉と、パリパリ食感のラディッシュ。おもてなしの時にも。
【主菜】豚ヒレ肉のロースト タイム風味
乾燥ハーブをまぶして焼くだけで、いつもと違った印象に。おもてなしにも。
調理時間：20分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
＜調味料＞
塩 小さじ1/2
コショウ 適量 タイム (ドライ)小さじ1/2
EVオリーブ油 大さじ1/2
ジャガイモ 2個
塩 小さじ1/2
バター 10g
パセリ 適量
切ってからハーブをつけると、焼いた面のハーブが焦げやすくなります。
2. フライパンに分量外のサラダ油をひき、(1)を並べ蓋をして中火で焼く。8割程火が通ったら、裏返して両面焼き色をつける。器に盛る。
頻繁に裏返しせず、じっくりと焼くことによりドリップが出にくくなります。今回は蓋をして4分、裏返して2分焼いています。
3. (2)のフライパンでジャガイモを炒める。軽く焼き色がついたら、塩とバターを入れ、からめる。器に盛り合わせる。パセリを添える。
【副菜】スパゲティーサラダ
ゆでたスパゲティーが余った時にも。野菜をプラスして料理の付け合わせにも。
調理時間：15分
カロリー：185Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
キュウリ 1/2本 ニンジン 1/8本 水煮コーン (缶)大さじ2
砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/4
コショウ 適量 マヨネーズ 大さじ1
ケチャップ 大さじ1
ニンジンは10gを目安にしています。
2. ＜調味料＞のボウルに(1)とキュウリ、ニンジン、水煮コーン(缶)を加えて和え、器に盛る。
塩を入れてゆでたスパゲティーの場合は、＜調味料＞の塩を抜いてください。
【副菜】ラディッシュのハチミツ酢漬け
ほんのり甘いハチミツとシャキッとラディッシュ。ピンク色がきれいな前菜。
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：29Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
塩 小さじ1/4
酢 大さじ2
ハチミツ 小さじ2
水 大さじ2
小さい場合は底に十字に切り込みを入れる。
調味料を一度沸かすことにより、日持ちしやすくなります。
2. ビニール袋等にラディッシュと完全に冷めた(1)を入れ、20〜30分ほど漬けて器に盛る。
柔らかい豚ヒレ肉と、パリパリ食感のラディッシュ。おもてなしの時にも。
【主菜】豚ヒレ肉のロースト タイム風味
乾燥ハーブをまぶして焼くだけで、いつもと違った印象に。おもてなしにも。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）豚ヒレ肉 (塊)300g
＜調味料＞
塩 小さじ1/2
コショウ 適量 タイム (ドライ)小さじ1/2
EVオリーブ油 大さじ1/2
ジャガイモ 2個
塩 小さじ1/2
バター 10g
パセリ 適量
【下準備】ジャガイモは皮つきのまま洗って1個ずつぬれたままラップに包む。電子レンジで3分加熱し、裏返してさらに2〜3分加熱し、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 豚ヒレ肉に＜調味料＞の材料をからめ、幅2〜3cmに切る。
©Eレシピ
切ってからハーブをつけると、焼いた面のハーブが焦げやすくなります。
2. フライパンに分量外のサラダ油をひき、(1)を並べ蓋をして中火で焼く。8割程火が通ったら、裏返して両面焼き色をつける。器に盛る。
©Eレシピ
頻繁に裏返しせず、じっくりと焼くことによりドリップが出にくくなります。今回は蓋をして4分、裏返して2分焼いています。
3. (2)のフライパンでジャガイモを炒める。軽く焼き色がついたら、塩とバターを入れ、からめる。器に盛り合わせる。パセリを添える。
©Eレシピ
【副菜】スパゲティーサラダ
ゆでたスパゲティーが余った時にも。野菜をプラスして料理の付け合わせにも。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：185Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）スパゲティー 50g
キュウリ 1/2本 ニンジン 1/8本 水煮コーン (缶)大さじ2
砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/4
コショウ 適量 マヨネーズ 大さじ1
ケチャップ 大さじ1
【下準備】キュウリはせん切りにし、分量外の塩で塩もみし、塩を洗い流して水気をきる。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
ニンジンは10gを目安にしています。
【作り方】1. スパゲティーは半分に折り、たっぷりの湯で袋の表記時間通りゆでる。流水で冷まし、水気をきる。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞のボウルに(1)とキュウリ、ニンジン、水煮コーン(缶)を加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
塩を入れてゆでたスパゲティーの場合は、＜調味料＞の塩を抜いてください。
【副菜】ラディッシュのハチミツ酢漬け
ほんのり甘いハチミツとシャキッとラディッシュ。ピンク色がきれいな前菜。
©Eレシピ
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：29Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）ラディッシュ 5個
塩 小さじ1/4
酢 大さじ2
ハチミツ 小さじ2
水 大さじ2
【下準備】ラディッシュは葉を切り落とし、縦半分に切る。大きい場合は4等分に切る。
©Eレシピ
小さい場合は底に十字に切り込みを入れる。
【作り方】1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れ、強火で軽く沸騰させ、すぐに火を止める。
©Eレシピ
調味料を一度沸かすことにより、日持ちしやすくなります。
2. ビニール袋等にラディッシュと完全に冷めた(1)を入れ、20〜30分ほど漬けて器に盛る。
©Eレシピ